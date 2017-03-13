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Neslihan Atagül'den ağızları açıkta bırakan tepki!

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Neslihan Atagül'den ağızları açıkta bırakan tepki!
Neslihan Atagül, düğününe gelmeyen rol arkadaşı Burak Özçivit’in nişanlanmasını soran muhabire, “Ya gideyim ya da başka şeylerden konuşalım” diye çıkıştı.

ÖZÇİVİT DÜĞÜNE GELMEMİŞTİ

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Atagül’ün dizideki partneri Burak Özçivit ile eşi Kadir Doğulu arasındaki geçen yıldan beri devam eden gerginliği özel günler de yumuşatamadı.

Önceki gün bir kız arkadaşıyla bir alışveriş merkezine giden güzel oyuncu, çıkışta düğünlerine gelmeyen Özçivit’in nişanlanmasıyla ilgili sorularla karşılaştı.

"KADİR’DEN ÖZÜR DİLEMİŞLER"

Güzel oyuncu, muhabirlerin ısrarı üzerine verdiği, “Hayırlı olsun, arkadaşımı çok beklettim. Ya gideyim ya da başka şeylerden konuşalım” cevabıyla şaşırttı.

Atagül, davetli olarak gittiği Dubai’de havaalanında polislerin gözaltına aldığı eşi hakkında ise “Polisler haksız olduklarını anlamışlar. Kadir’den özür dilemişler” dedi.

AŞILAMAYAN KRİZ

Doğulu - Özçivit polemiği, yakışıklı oyuncunun Atagül’le öpüşme sahnesinin ardından yaptığı, “Kadir arkadaşım, bizde yanlış olmaz” sözleriyle başlamıştı. Doğulu, Özçivit’in sözlerine, “Kendine ne kadar âşık bir adam, çok tehlikeli” diye cevap vermişti.

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