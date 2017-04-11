Kara Sevda dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, reklam çekimlerinden zengin oldu.Bir şampuan firmasının reklamlarında oynayan Atagül, şimdi de bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu. Şampuan reklamından 1 milyon TL kazanan Neslihan Atagül, yeni reklamından ise 1.2 milyon TL kazandı.
- BIST 91.428
- Altın 150,965
- Dolar 3,7135
- Euro 3,9401
- İstanbul 16 °C
- Ankara 14 °C
- Moskova Havalimanı'ndan dumanlar yükseliyor
- Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!
- Neslihan Atagül reklam zengini
- Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun yakalandı
- Zarrab ve Atilla için ortak iddianame!
- CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan: ''Başkanlık Sisteminde Ganimet Sistemi Gelir'' dedi.
- Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi
- Esat Yontunç evleniyor
- Rusya'daki charter söylentilerine AK Partili vekilden yanıt geldi
- Ekonomi için kritik veri açıklandı
- Adana'da vahşet! 2 kadını katletti
- Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 'kayınpederine şok' iddialarına sert yanıt
- Yeşim Ceren Bozoğlu böyle zayıfladı
- Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman gezmelerde
- Can Nergis evlendi!
Neslihan Atagül reklam zengini
Etiketler: neslihan atagül
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!Ece Samlı ile evlilik planları yapan Batuhan Ekşi gönlünü rol arkadaşı Hazal Adıyaman'a kaptırdı.
Neslihan Atagül reklam zenginiGüzel oyuncu Neslihan Atagül'ün reklam çekimlerinden aldığı paralar dudak uçuklatıyor.
Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildiAnlaşmalı olarak boşanan Caner Erkin ve Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Erkin, boşanma sonrası farklı sebeplerle mahkemelik olduğu Atalay hakkında sessizliğini bir kez daha bozdu. Ünlü futbolcu bu kez avukatı aracılığıyla konuştu.
Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 'kayınpederine şok' iddialarına sert yanıtÜnlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, babası Abdi Kurt hakkında çıkan haber ve iddialara avukatı aracılığıyla açıklama yaptı ve cevap verdi.
- 16:46 - Moskova Havalimanı'ndan dumanlar yükseliyor
- 16:09 - Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!
- 16:04 - Neslihan Atagül reklam zengini
- 16:01 - Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun yakalandı
- 15:59 - Zarrab ve Atilla için ortak iddianame!
- 15:47 - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan: ''Başkanlık Sisteminde Ganimet Sistemi Gelir'' dedi.
- 15:14 - Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi
- 15:09 - Esat Yontunç evleniyor
- 15:07 - Rusya'daki charter söylentilerine AK Partili vekilden yanıt geldi
- 15:06 - Ekonomi için kritik veri açıklandı
- 15:04 - Adana'da vahşet! 2 kadını katletti
- 14:48 - Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 'kayınpederine şok' iddialarına sert yanıt
- 14:40 - Yeşim Ceren Bozoğlu böyle zayıfladı
- 14:29 - Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman gezmelerde
- 14:28 - Can Nergis evlendi!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim