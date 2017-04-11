Neslihan Atagül reklam zengini

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün reklam çekimlerinden aldığı paralar dudak uçuklatıyor.

Kara Sevda dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, reklam çekimlerinden zengin oldu.Bir şampuan firmasının reklamlarında oynayan Atagül, şimdi de bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu. Şampuan reklamından 1 milyon TL kazanan Neslihan Atagül, yeni reklamından ise 1.2 milyon TL kazandı.