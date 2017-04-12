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Neslihan Atagül bebek mi bekliyor?

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Neslihan Atagül bebek mi bekliyor?
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun Instagram yazışmaları hayranlarını heyecanlandırdı.

 Atagül, önceki gün eşi Kadir Doğulu’nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altına da “Kahraman! Seni seviyorum” notunu düştü. Kadir Doğulu, eşinin bu sözlerine “Seni seviyorum. 2 bebek” diye karşılık verince olanlar oldu.

“2 bebek” notu çiftin fanları arasında “Neslihan hamile... Bebek geliyor” şeklinde yorumlara neden oldu.
 Atagül, önceki gün eşi Kadir Doğulu’nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altına da “Kahraman! Seni seviyorum” notunu düştü. Kadir Doğulu, eşinin bu sözlerine “Seni seviyorum. 2 bebek” diye karşılık verince olanlar oldu.

“2 bebek” notu çiftin fanları arasında “Neslihan hamile... Bebek geliyor” şeklinde yorumlara neden oldu.

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