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Nermin Ceri'den 1 kişik dev kadro

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Nermin Ceri'den 1 kişik dev kadro
Nermin ceri yaşamı'nın acı tatlı yönlerini 1 kişilik dev kadro kitabında anlattı.

Nermin Ceri, Romans Yayınları etiketiyle okurlarla buluşturduğu “1 Kişilik Dev Kadro” kitabında 10 yıl önce bıraktığı basın danışmanlığı serüvenini kaleme aldı. “10 yıl öncesinin ruhuyla devam etmek istiyorum hiç bırakmamışçasına ve aynı aşkla” diyen Ceri, yeni nesli izlerken çok üzüldüğünü belirtti. “Kendilerine ‘basın danışmanı’ diyen insanların saygı eksikliklerine, rahat tavırlarına, sanatçılarının iki adım gerisinde yürüyecekken önlerinde koşuyor olmalarına şaşkınlıkla bakakaldım” ifadelerini kullanan Ceri, kitabı yazmaya da bu gözlemlerinin ardından karar verdiğini söyledi.

Ünlü basın danışmanı sözlerine şöyle devam etti."Ben işimi yaparken hep sanatçımla basın arasında tam orta noktada durmaya çalıştım. İki tarafın da isteklerine hizmet ettim. Sorun çözücü oldum. İki tarafında mutluluğu her daim benim önceliğim oldu… Hiçbir zaman tek tarafa hizmet etmedim. Yanlış anlaşıldığım zamanlar da oldu. Otobiyografimi yazarken, yaşadıklarımı anılarla süsledim. Okuyacağınız her satır yaşandı. Yazılabilecek şeyleri yazdım. Yazılamayacak olanları zaten yazmadım zira onlar benimle sonsuza intikal edecekler.” şeklinde konuştu.
2008’de kansere yakalanan ve erken teşhis sayesinde bu hastalığı atlatan Ceri, “1 Kişilik Dev Kadro” kitabının gelirini de “Kanserle Dans Derneği”ne bağışlayacak.

Ceri 2008 de yalandığı kanser hastalığından erken teşhis sayesinde kurtuldu. “1 Kişilik Dev Kadro” kitabının gelirini de “Kanserle Dans Derneği”ne bağışlayacak.

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