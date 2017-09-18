Nereden nereye!.. 85 yıllık kulüp sefilleri oynuyor!

BİR zamanlar Avrupa Kupalarında, Süper ligde ve Türkiye Kupasında önemli başarılara imza atan, 3 sezondur üst üste inişe geçerek 3.lige kadar düşen 85 yıllık Kayseri Erciyesspor, adeta sefilleri oynuyor.

Kayseri’nin spordaki üvey evladı konumunu yaşayan mavi-siyahlılar, Türkiye Kupasında Van deplasmanında sahaya çıkamamanın ve hükmen yenik sayılmanın üzüntüsünü ve ezikliğini yaşıyor. Kulübü mahkeme kanalıyla kayyumdan aldıklarını söyleyen başkan vekili Yaşar Çalışır ‘’Bir kuruş gelirimiz yok. Tüm gelirlerimiz temlikli. Cebimden harcamakdan bıktım, usandım. 4 Ekim’de genel kurula gideceğiz’’ diyor.

NEREDEN NEREYE ?

Yıllarca Kayserispor’a birbirinden kıymetli oyuncular ve isim hakkını veren, Real Madrid gibi dünya devi takımdan Drente gibi oyunculara bile forma giydiren Erciyesspor’un hızlı düşüşü, Ziya Eren’in kulüp başkanlığını bırakmasının ardından geldi. 2014-2015 sezonunda süper ligden ,2015-16 sezonunda 1.ligden, 2016-17 sezonunda 2.ligden parasız ve sahipsizlik yüzünden inişe geçen Erciyesspor 2017-18 sezonunda ise 3.lig kırmızı grupta mücadele veriyor.

OTOBÜSÜN MAZOTU YOK,MUTFAKTA TENCERE KAYNAMIYOR

Üst üste yapılan genel kurullarda yönetimler oluşmadığı için mahkeme kararıyla kayyuma devredilen, mavi-siyahlı kulübün gelirlerinin tümü temlikli. Erciyesspor’un mutfağında kazan kaynamıyor. Yaş ortalaması 18 olan ve alt yapıdan profesyonel yapılan futbolcular antrenmanlara kendi cep harçlıklarıyla geliyor. Trafik sigortası biten kulüp otobüsünün mazotu yok. Erciyesspor 3.lig 2.grupta bu sezon şimdiye kadar oynadığı Rize Pazarspor ve Ankara Demirspor lig maçlarını 1-0’lık skorla, Türkiye Kupasının ilk karşılaşmasını ise, Nevşehirspor’a 4-1 yenilerek kapattı. Erciyesspor kafilesi, parasızlıktan Van Belediyespor ile yapacağı deplasman maçına gidemeyip, hükmen yenik sayıldı.

‘’VAN’A GİDEMEYİŞİMİZ KOSKOCA BİR KENTİN AYIBI’’

4 Ekim’de olağanüstü genel kurula götüreceklerini açıklayan , borçlar için bindiği otomobili bile satmayı düşündüğünü söyleyen Kulüp başkan vekili Yaşar Çalışır, bir dokun bin ah işit örneği, içinde bulundukları duruma adeta isyan ediyor. Yokluklar içindeki Erciyesspor'a kentin yöneticilerinin destek sözleri nedeniyle geldiklerini söylüyor. Tamamını nüfus cüzdanlarının doğum hanesinde ''Kayseri'' yazan bir avuç genç futbolcu ve yine tümü Kayserili özverili teknik kadro ile ayakta kalma mücadelesi verdiklerini belirten Yaşar Çalışır, içinde bulundukları durumu ve yaşadıklarına isyan ederek, şunları söylüyor:

KAYSERİLİ BİR AVUÇ GENÇLE MÜCADALE EDİYORUZ

‘’Kulübümüzü 3 yıl önce eski başkan Ziya Eren 18 milyon TL alacaklarına karşılık temlik göstererek, terk etti. Kulübümüzün şu andaki tüm gelirleri temliğe kesiliyor. Valilik bize yardım için belediyeleri gösterdi. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ise mali konuda bizi yalnız bıraktı. Kayyumdan aldığımız takımı başkan Saffet Külahçı’da terk etti. Başkan vekili olarak imza yetkisini alıp, şu ana kadar cebimden 800 bin TL’ye yakın harcama yaptım. Futbolculara asgari ücret gibi cüzi transfer parası ödedim. Teknik kadromuzu yeniden dizip, onlara da bir miktar avans verdim. Kulüp otobüsünün mazotu yok. Tesislerin elektriği kesik. Çocuklar antrenmana kendi cep harçlıklarıyla otobüsle gelip gidiyor. Evleri yakın olanları biz getirip götürüyoruz. Allahtan personelimiz maaşlarını Melikgazi Belediyesinden alıyor.Oyuncularımızın sağlık kontrollerini ve lisans masraflarını Kayserispor Başkanı Erol Bedir karşıladı. Hepsi Kayserili olan çocuklar ve teknik kadro ile elde kalan bir avuç yönetici olarak artık dayanacak halimiz ve gücümüz kalmadı. Günlerce şehrin yöneticilerinin kapılarını aşındırmamıza rağmen para bulamayınca Van Belediyespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçına gidemedik. Bu ayıp bizim değil, koskoca bir kentin ayıbıdır.’’