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Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma saatlerine dikkat!

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Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma saatlerine dikkat!
Türkiye yarın yapılacak seçime kilitlendi. Anayasa değişikliği için sandık başına gidecek olan milyonlarca seçmen oy kullanma saatini beklemeye başladı. Yarın yapılacak referandumda 32 ilde oy kullanma saatleri, diğer illere göre bir saat erken başlayıp b

Referanduma bir gün kaldı. Türkiye siyasi tarihinin en kritik oylamaların biri 16 Nisan 2017 Pazar yani yarın yapılacak. Anayasa değişikliği referandumunda “Evet veya Hayır” oyu kullanmak için milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Referandumu bekleyen seçmenlerin “Nerede oy kullanacağım?” sorusunun cevabı bugün YSK tarafından yanıtlanacak. Türkiye’nin doğusunda bulunan 32 ilde referandum için oy kullanma saatleri diğer illere göre bir saat erken başlayıp erken bitecek.İşte oy kullanma saatleri…

Oy kullanacağını yeri öğrenebileceğiniz “Seçmen sorgulama” sayfasına aşağıdaki linkten direkt olarak erişebilirsiniz.

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

 

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

Oy Verme Saatleri :

Saat 07.00 – 16.00 arası :    Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Saat 08.00 – 17.00 arası :    Yukarıdaki illerin dışında kalan diğer iller

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