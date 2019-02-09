Nerede bu adalet

Ünlü manken Didem Soydan, kadınlara yönelik tehdit, taciz ve şiddete sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kendisini yaklaşık 1 yıldır kendisini taciz eden bir erkeğin tehdit mesajlarını Twitter’dan paylaşarak “Can güvenliğim yok, sesimi duyun” diyen Bengi Ekin Sarı’nın mesajlarını retweet’leyen Didem Soydan,



“Adalet bu kadınları korumuyor. Koruyamıyor değil. Korumuyor. İnadına inadına ölmeleri, zarar görmelerini izliyor” dedi."Adalet, fellik fellik aradığımız, çığlık çığlığa yardıma çağırdığımız halde hiçbir yerde yok"

Soydan, kişisel Twitter hesabından konuya dair şu paylaşımlarda bulundu:

“Hasta ruhlu adamlar adına aşk dedikleri leş cümlelerle önce ruhsal sonra fiziksel olarak öldürüyorlar kadınlarımızı, gencecik kızlarımızı. Ve adalet, fellik fellik aradığımız, çığlık çığlığa yardıma çağırdığımız halde hiçbir yerde yok. Kalakalıyor. Avukata ver, mahkemeye ver yok.

“Bu kadınlara yardım edemiyoruz. Davaları aç, duyur, et, takip et yine yok. Adalet bu kadınları korumuyor. Koruyamıyor değil. Korumuyor. İnadına inadına ölmeleri, zarar görmelerini izliyor. Ben böyle erkek aşığı bir sistem görmedim.”