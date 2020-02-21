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NeoNazi 4 Türkü Öldürdü...

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NeoNazi 4 Türkü Öldürdü...
Almanya'da bitmek bilmeyen ırkçı saldırılar devam ediyor. NeoNazi Tobias Rathjen, Hanau'da 4'ü Türk 9 kişiyi katletti.

Almanya'da yaşayan Türk toplumumuza yapılan ırkçı saldırılar devam ediyor. Camilere saldırı planlayan ''Sert Çekirdek'' isimli ırkçı terör örgütünün şokunu yaşarken Hanau'dan katliam haberi geldi.

4 ü Türk 9 kişiyi katleden Tovias Rathjen sosyal medyada manifestolar yayınladı. 

“Bu benim tüm Amerikalılara kişisel mesajım. Ülkeniz görünmez, gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak, modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyor. Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor. Onlar çocuklara işkence ediyor ve onları öldürüyor. Bu uzun zamandan beri oluyor. Uyanın, bu ülkenizdeki bir gerçek. Ana akım medyayı kapatın zira fikirleri dahi yok. Başka kaynaklara bakın ve önce okuyun. İkinci adım olarak da harekete geçin. Tespit edin ve kitleleri bir araya getirin, taşlayın. Bu kâbusu bitirmek için, Amerikan vatandaşı olarak bu sizin göreviniz. Şimdi savaşın.”

ÖLMEDEN ÖNCE ANNESİNİDE ÖLDÜRDÜ

Saldırıdan sonra Tobias Rathjen, annesini öldürdükten sonra intihar etti.

ES REİCHT! (ARTIK YETER)

Bu ırkçı saldırılara karşı Almanlar ve Türkler sokaklarda eylem yaptı, ve hepsi hep bir ağızdan ''Es reicht'' nidaları attılar

YAKALANDI

Elebaşı Beate Zschaepe müebbet hapis cezası aldı, diğer 4 zanlı ise hafif cezalarla kurtuldu.

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