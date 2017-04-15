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Nejat İşler, Gümüşlükspor'dan istifa etti

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Nejat İşler, Gümüşlükspor'dan istifa etti
Muğla Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor Kulübü Başkanlık görevini yürüten ünlü sinema oyuncusu Nejat İşler, sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Nejat İşler'in geçtiğimiz günlerde arkadaş grubuyla gittiği kulüpte m

Bodrum'da yaşayan ve 2015 yılından beri Gümüşlük Gençlikspor kulübünün başkanlığını yapan sanatçı Nejat İşler, sosyal medyadan görevini bıraktığını duyurdu.

Nejat İşler, "İş yoğunluğum ve sağlık sorunlarım nedeniyle Gümüşlükspor Yönetim Başkanlığı'nı bırakıyorum. Görevi devralacak arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kulüp yetkilisi, "Gerçekten Gümüşlükspor için çok çabalayan, bu konuda sağlığını tehlikeye atan Nejat İşler, cebinden bugüne kadar 1 milyon TL'ye yakın para da harcadı. Bu karar bizi şaşırtmadı, çünkü bu konuda daha önce de Nejat bırakmak istediğini söylemişti. Bize Nejat'ın aldığı karar saygı duymak düşer. Onun Gümüşlükspor'un her zaman yanında olacağından eminiz" diye konuştu.

Gümüşlükspor Muğla Amatör Küme A Grubu'nda 18 puanla 4. sırada yer alıyor.

HÜRRİYET HABER

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