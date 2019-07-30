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NEFES KESTİ

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NEFES KESTİ
Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, yaz aylarında yaşamını Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yaparak sürdürüyor. Taşpınar cesur bikinisiyle verdiği pozla yine dikkatleri üzerine çekti.

KAYALIKLARIN ÜZERİNDE POZ VERDİ

Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sefer de bikinili bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Bronz teniyle ve düzgün fiziğiyle Taşpınar, takipçilerinden binlerce beğeni aldı

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"KİMSE KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Eda Taşpınar, Yunan adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik lüks bir villa kiralamıştı.

Taşpınar "Mikonos'a 16 yıldır geliyorum. Yılın 4 ayı kalıyorum. Buraya 'parti adası' diyenlere kızıyorum, haksızlık! Mikonos'ta doğallık, gerçeklik, huzur ve güzel bir enerji var. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kasmıyor" demişti.

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