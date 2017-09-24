Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 6. hafta derbi maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2 - 1 mağlup etti.

Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu skorun ardından sarı-lacivertliler puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı.



Sarı-lacivertliler 2004/2005 sezonundan bu yana Ülker Stadyumu'nda kaybetmediği Beşiktaş'a karşı bir kez daha üstünlük kurarken, siyah-beyazlı takım 3 maç sonra Kadıköy'de gol attı.



Şenol Güneş, hakem tarafından tribüne gönderildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, itiraz ve hakaret ettiği sebebiyle tribüne gönderildi.



Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribüne gönderildi. 67'nci dakikada Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı harekete faul veren hakem Ali Palabıyık'a şiddetli itirazda bulunan ve görev alanını ihlal eden Şenol Güneş, 4'üncü hakem tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ancak itirazlarını sürdüren ve hakaret ettiği hakem tarafından belirlenen tecrübeli çalıştırıcı oyun alanından çıkarıldı.

Fenerbahçeli Isla: "Çok mutluyum"

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, önemli bir derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mauricio Isla, "Türkiye'ye geldiğim ilk andan itibaren bu akşamki atmosferi yaşadım diyebilirim. Derbilerdeki atmosferi ve bu derbilerde Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosferi biliyordum. Bu akşam bir derbi maçı oynadık ve atmosfer harikaydı. Her futbolcunun rüyasıdır, derbilerde oynamak. Özellikle kazanıyorsanız daha güzel bir akşam olmuş demektir. Çok mutluyum" dedi.



Performansına ilişkin de bir değerlendirmeden bulunan Isla, "Böyle maçlarda konsantre olmak çok önemli. Bu tip maçlarda yüzde yüzünüzü vermek zorundasınız. Böyle zorlu takımlarla oynuyorsanız iki kat performans sergilemelisiniz. Beşiktaş gibi üst düzey oyunculardan kurulu bir takımla oynadık ve bu tip takımlara karşı dikkatli olmak zorundasınız.. Çok önemli bir maçtı. Konsantrasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçeli Hasan Ali: "Daha da iyi olacağız"

Sahalarında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, takımda taşların yavaş yavaş yerine oturduğunu ve daha da iyi olacaklarını belirtti.



Yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın sonlarına doğru yerini İsmail Köybaşı'na bırakan Hasan Ali, öncelikle sakatlığı hakkında bilgi verdi, sonra maçı değerlendirdi.



Milli oyuncu, "Hafta içi sol alt adalemde sorun vardı, biraz koruyarak hazırlandım maça. Son 20 dakikada aynı bölgede diğer ayağımda aynı ağrıyı hissettim. İnşallah çok önemli değildir. Kritik bir maçtı bizim için. Fikstür çok avantajlı değildi. İlk 3 puanımız iç sahada bu sezon. Kazanarak ayrılmak zorundaydık. Yine de taraftarımızın şüphesi olmasın, taşlar yeni yeni yerine oturuyor. Önemli hatalar yaptık bugün. Hızlı atağa çıkarken topu kaybettik ve sonrasında kırmızı gördük. 2. devreye bir kişi fazla girsek daha farklı olurdu. 2. yarı bize yakıpşmayacak şekilde çok geriye yaslandık. Yeni arkadaşlarımız yeni yeni alışıyorlar takıma. Maalesef uzun sürdü bu durum. Puan kayıplarını telafi edeceğiz" diye konuştu.

Mahmut Uslu: "Karşı takıma 2 kırmızı kart daha verilmeliydi"

(Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL) Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hakemin performasından çok mutlu olmadıklarını söyleyen Uslu, "Hakemden memnun değiliz. Fikret Orman sürekli konuşarak hakemleri baskı altına alıyor. Hakeme gördüklerini çalsın diyor. Bugün gördüğünü çalmadı. Beşiktaş 2 kırmızı kart daha görmeliydi. Bakıldığında bugünkü iki penaltı kararı da doğru" diye konuştu.



"MART AYI GELMEDEN AĞLAMAK OLMAZ"



Alvaro Negredo'nun attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması hakkında da konuşan Uslu, "Tekrarlıyorum, bugün hakemden memnuz değiliz ama Negredo'nun pozisyonunun tartışılacak bir yanı yok. Pozisyon 4.5 metre ofsayt. Mart ayı gelmeden ağlamak olmaz" dedi.



"TARAFTARLARIN CANER'E TEPKİ GÖSTERMESİ NORMAL"



Fenerbahçe'nin çok önemli yerlere geleceğini söyleyen Mahmut Uslu, "Her şey güzel olacak. Fenerbahçeliler birleşsin" çağrısında bulundu.



Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl Fenerbahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı" dedi.



"ŞENOL GÜNEŞ'E YAKIŞIR MI?"



Şenol Güneş'in atılması ile ilgili konuşan Uslu, "Mesela şimdi mevcut olan hakemle ilgili 'Niye attı' diyor antrenörü. Antrenör, 'O.Ç' diyor hakeme. Yakışır mı Şenol Güneş'e? Atılma sebebi budur" açıklamasında bulundu.



Son olarak derbi hakkında konuşan Uslu, "Türkiye'deki en önemli takımlarından biri olduğumuzu gördük. Buraya havalı havalı geldiler. İstatistik olarak bakarsanız, bütün derbilerdeki performansını görürsünüz" diye konuştu.

Fenerbahçeli Josef de Souza: "Özgüvenimizi arttırma adına önemli bir galibiyet aldık"

Beşiktaş galibiyetinin ardından konuşan Fenerbahçeli Josef de Souza, "Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı" dedi.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı. Özgüvenimizi arttırma adına önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir maçı geride bıraktık. İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda belki de istediklerimizi yapamadık gibi gözüktü ama kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız da mutlu. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Josef de Souza, görev yaptığı pozisyona ilişkinse, "Ben daha önce çok sayıdaki antrenmanda stoper pozisyonunda görev yaptım. Bu pozisyona alışmıştım. Hocamız bu alışkanlığı yakalamamı sağladı. Özellikle Neto'nun gördüğü kırmızı karttan sonra takım halinde pozisyon alma konusunda sıkıntılarımız oldu ama kazandığımız için mutluyuz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Janssen: "Bu akşam Fenerbahçe'nin parçası olmak harikaydı"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanan taraf oldukları için mutlu olduğunu belirten Vincent Janssen, "Çılgın bir derbi karşılaşması oldu. Bu akşam Türkiye'deki ilk derbi maçıma çıktım. Bu maçın bir parçası olmaktan dolayı keyif aldım. Çok fazla şey oldu maç içerisinde. Kırmızı kartlar vardı, penaltılar vardı ama maçın sonunda kazanan taraf biz olduk bunun için çok mutluyum. Takım halinde bu mutluluğu yaşıyoruz. Bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" dedi.



"HAKEMLER İŞLERİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"



Maç içerisinde hakemlerin elinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen golcü oyuncu, "Onlar işlerini yapmaya çalışıyor. Maç içerisinde ben bir futbolcu olarak net bir şekilde göremem verdiği kararlar doğru mu yanlış mı diye. Daha sonrasında izlemem gerekiyor ki kararlar doğru mu yanlış mı değerlendirebileyim. Tekrardan söylüyorum, çılgın bir akşamdı, çılgın bir maçtı, çılgın bir atmosfer vardı. Hakemin her şeyi görmesini zorlaştıran bir atmosferdi. Öyle bir akşamı geride bıraktık. Kararlar doğru muydu bilmiyorum. Maç içerisinde olaylar çok çabuk gelişiyor. Sahada olan biri olarak ben bunu değerlendiremem bu konuda bir fikrim yok" açıklamasında bulundu.



"ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VARDI"



Atmosferin çok iyi olduğuna değinen Janssen, "Gerçekten çok iyi bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız çok iyi bir ortam oluşturdu. Burada olmak, bu akşam Fenerbahçe'nin bir parçası olmak harikaydı. Benim için mükemmel bir duyguydu. Taraftarlarımız da bize fazlasıyla katkı sağladı. Onlara da teşekkür etmek gerekiyor. 3 puan bir anlamda onlar içindi. Eğer bir gol şansı varsa ben o an tamamen ona odaklanırım. Kaleyi görebiliyorsam ve gole gidebileceğime inanıyorsam bu düşünceyle devam ederim. Orada da düşüncem tamamiyle buydu. Devam etmeye çalıştım. Ben oyunumu bu şekilde oynuyorum. Gidebiliyorsam kaleye gitmeye çalışırım" diye konuştu.

Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek: "İyi futbol için uygun bir ortam yoktu"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, basın mensuplarının karşısına çıktı.



Güneş, maç sırasında tribüne gönderildiği için Güneş'i temsilen basın toplantısına katılan Çiçek, "Şenol Güneş müsabakadan önce rakip ne yaparsa yapsın biz güzel futbolumuzu oynayalım, kendimizi geliştirmeye çalışalım ve galibiyet için oynayalım dedi. Ama maç içerisinde öyle şeyler yaşandı ki, hem rakibimiz Fenerbahçe'nin, hem de bizim bölüm bölüm iyi oynadığımız dönemler olmasına rağmen maç, iyi futbol oynanacak bir ortamın dışına çıktı" diye konuştu.



RB Leipzig maçına odaklanacaklarını söyleyen Çiçek, "Leipzig maçı sonrası tekrardan lige döneceğiz. Böyle devam edeceğiz. Hakem kararlarını ve bu maçı sizin takdirinize bırakıyorum. Kulübümüz de maçla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

Oğuzhan'dan kırmızı kart açıklaması!

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası stat çıkışında kırmızı kartla ilgili konuştu.



Stattan ayrılırken basın mensuplarının sorusuna kısa bir yanıt veren Oğuzhan, "Küfür etmedim. Maçtan sonra itiraz ettim. O da sarı kart gösterdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Mehmet Ekici: "Galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Beşiktaş maçı sonrasında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



"Şampiyon olmak istiyorsak böyle maçları kazanmamız gerek" diyen milli oyuncu, "Uzun bir aradan sonra böyle maça çıkmak güzel oldu. Kazanmamız daha da iyi oldu. Hocalarımı, takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftaralara armağan ediyoruz. Önümüzde uzun bir periyot var. Bizim için önemli maçtı. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları kazanmalıyız. Stat atmosferi de çok güzeldi. Anlatmak zor. Sahada onu yaşamanız gerek. Bu atmosferin içinde takım parçası olmak gurur verici. Takım olarak hepimiz emek veriyoruz. Birbirimize uyum sağlıyoruz. Daha iyi olacağız" dedi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI



11'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Giuliano'nun pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içine girdi. Hasan Ali'nin dar açıdan yaptığı vuruşta Fabri başarılı oldu.



14'üncü dakikada Fenerbahçeli Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda Luis Neto kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.



17'nci dakikada Beşiktaş kısa paslarla tehlikeli geldi. Medel'in pasında ceza sahası yayı civarında topla buluşan Quaresma sert bir vuruş yaptı, top üstten dışarı çıktı.



18'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen uzun top sonucunda Gary Medel ile hava mücadelesine giren Janssen yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.



20'nci dakikada penaltı için topun başına geçen Giuliano golü buldu ve sarı-lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi.



32'nci dakikada Beşiktaşlı Quaresma'nın duran topta içeri kestiği topu Pepe indirdi, Atiba altıpasta kafayı vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.



34'üncü dakikada Fenerbahçe kontra atak yakaladı. Mehmet Ekici ile hızlı çıkan sarı-lacivertliler, Valbuena'nın ortasında Ozan Tufan ile gole çok yaklaştı. Havadan gelen topa sert vuran Ozan, topu üstten dışarı gönderdi.



35'inci dakikada bu kez Beşiktaş hızlı geldi. Oğuzhan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Quaresma topu kontrol etti, ardından sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



43'üncü dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. 41'inci dakikada ilk sarı kartını gören Quaresma, 43'te Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketin ardından 2'nci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



45'inci dakikada ise bu kez kırmızı kart Luis Neto'ya çıktı. Ali Palabıyık, Cenk Tosun'u düşüren Neto'yu son adam olduğu gerekçesiyle oyundan attı. Fenerbahçe de 10 kişi kaldı.



İlk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.



53'üncü dakikada Giuliano sağ kanatta topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun içeri yerden sert kestiği topa gelişine vuran Ozan Tufan, kaleyi bulamadı.



54'üncü dakikada Beşiktaşlı Medel sol kanatta topu aldı, rakibinden sıyrıldı. Şilili oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.



63'üncü dakikada Medel'in ceza sahasına çevirdiği topta Caner Erkin topu kontrol etti. Tecrübeli oyuncunun vuruşu savunmadan sekti.



65'inci dakikada Oğuzhan Özyakup'un kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun kafayı vurdu ancak Carlos Kameni topu çıkardı.



67'nci dakikada hakeme tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.



76'ncı dakikada Fenerbahçe Ozan Tufan ile hızlı çıktı. Ozan'ın pasında topla buluşan Alper rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Alper'in sert pasında top Ozan Tufan'a çarptı ve direkten döndü.



85'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Giuliano'nun vuruşunda top Atiba'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Atiba Hutchinson, 2'nci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.



86'ncı dakikada topun başına geçen Janssen topu filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



87'nci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen hava topunda Negredo meşin yuvarlağı kafayla indirdi, Ryan Babel yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.



88'inci dakikada Fenerbahçeli İsmail Köybaşı da kırmızı kart gördü. İsmail'in Oğuzhan'a yaptığı sert hareketin ardından Palabıyık tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.



Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından, Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup da 2'nci sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1

STAT: Ülker Stadyumu



HAKEMLER: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan



FENERBAHÇE: Carlos Kameni - Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 İsmail Köybaşı), Josef de Souza, Ozan Tufan, Mehmet Ekici (Dk. 46 Mehmet Topal), Giuliano, Mathieu Valbuena (Dk. 69 Alper Potuk), Vincent Janssen



BEŞİKTAŞ: Fabri - Gary Medel (Dk. 81 Tolgay Arslan), Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (Dk. 58 Alvaro Negredo), Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun (Dk. 77 Jeremain Lens)