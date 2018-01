"Neden Üç Maymunu Oynadınız?"

Partisinin il kongresine katılmak üzere bugün Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Ze

"Bak 9'uncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim', 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor. Bunlar zannediyorlardı ki; Türk’ün evladı bu beş paralık teröristlerle, afedersin bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK’sı, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, PYD’si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler, bunun bedelini ağır ödeyecekler. İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez’dekiler Mehmetçik geldi diyorlar. Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları, Çorum’un yiğit evlatları, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız. Peki ne yapacağız? Çıkmışlar şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Böyle bir şey yaptığınız zaman Gabar’da ne olduk? F-16 olduk. Tendürek’te ne olduk? F-16 olduk, tank olduk, top olduk bitirdik. Ve inlerine girdik inlerine. O televizyonlarda gördünüz değil mi? F-16’larımız onların inlerine nasıl giriyor. Nasıl bombaları oraya bırakıyor gördünüz. Her şeyimizle bu yoldayız."

NİYE ÜÇ MAYMUNU OYNADINIZ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap etmesinin ardından partisinin Çorum İl Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'nde partililere seslendi. Devletin zalime karşı acımasız mazluma karşı merhametli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir. Düne kadar 'Sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz. Sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız. Profesör olmak doçent olmak ya da sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler, onları öldürecekler. Siz hala kalkacaksınız 'yok biz savaş istemiyoruz.Biz barış istiyoruz'. Barış, kan ile tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barışseversiniz niçin bölücü örgüt mensupları ailelerinin gözü önünde polislerimizi askerlerimizi şehit ederken üç maymunu oynadınız hainler? Niye üç maymunu oynadınız? Neden öğretmenler, imamlar, sokakta yürüyen vatandaşlar, Aybüke öğretmen bir bayan öğretmen, şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmenimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak bunu böyle biliniz" dedi.

BİRAZ SABIRLI OLUN

Teröristlerin elinde olan bir kişinin eşiyle telefonda görüştüğünü ve sabırlı olmasını istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız dün akşam bir kardeşimizin, teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Bana ne dedi biliyor musunuz? 'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit. Ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler.' Bakın, eşi bana bunu söylüyor. Dedim ki, 'Bak, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var. Biz görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz ne yapacak yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun.' Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken, be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir kez olsun bölücü örgütün evlerinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir araya gelip herhangi bir açıklama yapmadınız? Biz barış konusunda, bizimle yarışa çıkabilecek bir yiğit göremiyoruz. Bunların yaptığı riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Daha doğrusu fikri soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverlik adı altında bölücü terör örgütüne yardakçılık yapanlar ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda ey Kemal efendi, şu obüsler var ya obüsler, fırtınalar var ya fırtınalar, onlar bu ülkede yapılıyor. Şu anda namlu derken, şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. O namlular nerede yapılıyor? Sen de istifade edersin. Sana da bir tane hediye ederler. Olur ya lazım olur bir gün. Artık İHA’sını SİHA’sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola dolaştıkların biliyor da sen bilemiyorsun. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun. Ve işte şu anda, bak bölgede bütün o dağlarda SİHA’larla olsun F-16’larla olsun oraları bombalıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Amasya'ya geçmek için havayoluyla ilden ayrıldı.

BAŞKOMUTAN ÖNDE GİDECEK, SİZ DE ARKADAN GELECEKSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Amasya 6’ncı Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin düzenlendiği Amasya Kapalı Spor Salonu'nda partililerin tezahüratları eşliğinde kongrenin yapılacağı salona giriş yaptı. Partilileri selamladıktan sonra konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün, Ferhat Şirin'e kavuşmak için bu yalçın kayaları delip su yolu açtığı bu şehrin bugün de büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun üzerindeki engelleri aşmanın öncülüğünü yapacağına ben inanıyorum. Siz inanıyor musunuz? Maşallah. Biliyorum ki Amasya tek millet, tek barak tek vatan dediğimizde safın en önünde yer alıyor yer almaya devam edecektir. Şimdi soruyorum ülkemizin geleceği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için mücadelenin en ön safında yer almaya hazır mıyız? Maşallah. Geçen komuta kademesine sordum. İhtiyacımız var mı dedim, komuta kademesi dedi ‘Henüz yok. Şu anda biz yeteriz’ dediler. Şimdi ‘ihtiyaç var’ dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, siz de arkadan geleceksiniz. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan dedik ya öyle yürüyeceğiz. Onun için durmak yok, yola devam” dedi.

'20 ŞEHİDİMİZ VAR, 7'Sİ MEHMEDİMİZ'

Operasyonla ilgili yeni rakamlar aldığını belirten Erdoğan,

"Kardeşlerim az önce rakamları tekrar aldım. 484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de Özgür Suriye Ordusu'ndan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmedimiz diğerleri de ÖSO'dan. Rabbimiz ne buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Onlar bizi şu anda dinliyorlar: onlar bizi takip ediyorlar. Dolayısıyla biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Rabbim onları sevgili peygamberimize komşu yaptı. İnşallah bizleri de aynı makama rabbim layık kılsın. Bu yolda kararlıyız. Bu yolda kararlı yürüyeceğiz. Bizim sözümüz var bu işi başaracağız. Zira biz Afrin’e zevk için gitmedik. Şu anda 3.5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde. Ne kadarı döndü geri 130 bin mülteci geri döndü, dönüyor. İnşallah bu Afrin’de halledildiği zaman ne olacak Afrin’e de dönmeye başlayacaklar. İdlib’e de dönmeye başlayacaklar. Bizim gözümüz yok bu topraklarda. Böyle bir derdimiz yok. Biz batının herhangi bir ülkesi değiliz, biz Türk’üz ve Türkiye’yiz ve bu yolculuğa da böyle çıktık böyle yürüyoruz.”

'BURSEYA DAĞI TAMAM'

Bir Amasya türküsünden dizeleri de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bulguru kaynatırlar, güzeli ağlatırlar, şu Amasya gençleri sinsin oynatırlar. Amasya’nın gençleri bu ülkenin, bu milletin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere dünyayı dar etmeye hazır mı? Sizlerde işte bu ruh, heyecan ve azim olduğu müddetçe 7 düvel bir araya gelse ülkemizdeki tek bir çakıl taşını dahi yerinden oynatamaz. Amasya’dan yükselen bu ses varya işte bu ses bırakınız sınırlarımıza yığılan o terörist bozuntularını dünyanın dört bir yanında bize şaşı bakan herkesi tir tir titretiyor. İşte bak az önce komutanla görüştüm Burseya Dağı tamam halloldu. Şimdi oradan bölgeye hakimiyet çok daha rahat olacak. Biz bu güne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik” dedi.

'ASKERLERİMİZ AYNI DESTANI YAZACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim Nene Hatunlarımız, Şerife Bacılarımız var ve hepsi de dimdik ayaktalar ve cephedeler. Bu sabah ekranda izliyorum bayan jandamalarımızı. Maşallah dimdik. Silahları ile beraber baktım ki verilen görevi yerine getiriyorlar. Cephe ise cephe diyorlar. Burası ise burası. Öyle yetiştiler öyle devam ediyorlar. Bizim kimsenin toprağında malında mülkünde ırzında namusunda gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza ezanımıza bayrağımıza sınırlarımıza insanımızın can ve mal güvenliğine bir tehdit olduğu zamanda hiç kimse kusura bakmasın gözümüz kimseyi görmez. Kimseden de izin almayız öyle bir şey beklemesinler. Arif Nihat Asya ne diyor ‘Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını yazdım senin destanını okuyacağım. Biz hangi destanı okuduğumuzu biliyoruz. Hangi destanı yazacağımızı da biliyoruz. İşte kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bu gün Afrin’de destan yazıyorlar. Yarın sınırlarımız boyunca teröristlerin bulunduğu diğer yerlerde aynı destanı yazacaklar.”

'TARİH YENİDEN AYAĞA KALKIYOR'

Yürütülen terörle mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“Ömründe gerçekten ihtiyaç sahibi, gerçekten masum, mazlum tek bir Kürdün tek bir Arap’ın tek bir Türkmen’in, Afrikalı’nın başını okşamamış elini tutmamış bu güruhun ‘savaşa hayır’ narası ruhlarındaki ihanetin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bunlar 'savaşa hayır' diyerek aslında 'zulme evet' diyorlar. Aslında bölgenin terör örgütü eliyle işgaline 'evet' diyorlar. Asıl kirlilik budur. Asıl hayır denmesi gereken onursuz duruş budur. İşte onunu için buradan Türk milleti adına bu güruha topunuza da hayır diyoruz. Tıpkı daha önce benzer girişimleri yapanlar olduğu gibi bunları da millet ve devlet olarak hafızamıza kaydediyoruz. Ataların dediği gibi keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Türkiye umudun adıdır. En başta operasyon yürüttüğümüz Afrin’deki kardeşlerimiz olmak üzere her yerden gayet müspet haberler alıyoruz. Afrin’de köylerinin askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiğini duyan bölge halkı ‘Türkler geldi artık güvendeyiz’ diyor. Tarih yeniden ayağa kalkıyor. Türkler geldiği zaman oraya adalet gelir, oraya güven gelir, oraya hizmet gelir tarih böyle ayağa kalktı.”