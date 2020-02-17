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Aleyna Tilki ile Aynur Aydın'ın bir dönem aralarından su sızmıyordu. Fakat ne olduysa ikilinin arasına kara kedi girdi, kankiler küstü.
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Geçen yaz araları açılan ikiliden Aynur Aydın, “Görüşmeme kararını ben aldım” dedi.
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Aleyna’nın stili ve magazin açıklamaları konusunda danıştığı Aynur Aydın’ın sözünden dışarı çıkmasının bu küslükte etkili olduğu ileri sürüldü.
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Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Aleyna küslük için şunları söyledi: “Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu, kimyamız tutmadı. Ayrı düştük.”
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Neden Küstüler?
Oldukça yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ile Aynur Aydın'ın birbirlerine neden küstüğü ortaya çıktı.
Etiketler: aleyna tilki, aynur aydın
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