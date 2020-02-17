Neden Küstüler?

1 Aleyna Tilki ile Aynur Aydın'ın bir dönem aralarından su sızmıyordu. Fakat ne olduysa ikilinin arasına kara kedi girdi, kankiler küstü.

2 Geçen yaz araları açılan ikiliden Aynur Aydın, “Görüşmeme kararını ben aldım” dedi.

3 Aleyna’nın stili ve magazin açıklamaları konusunda danıştığı Aynur Aydın’ın sözünden dışarı çıkmasının bu küslükte etkili olduğu ileri sürüldü.