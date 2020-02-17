  • BIST 120.932
  • Altın 307,159
  • Dolar 6,0401
  • Euro 6,5517
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Neden Küstüler?

»
Neden Küstüler?
Oldukça yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ile Aynur Aydın'ın birbirlerine neden küstüğü ortaya çıktı.
  • 1

    Aleyna Tilki ile Aynur Aydın'ın bir dönem aralarından su sızmıyordu. Fakat ne olduysa ikilinin arasına kara kedi girdi, kankiler küstü.

  •  
    2

    Geçen yaz araları açılan ikiliden Aynur Aydın, “Görüşmeme kararını ben aldım” dedi.

  • 3

    Aleyna’nın stili ve magazin açıklamaları konusunda danıştığı Aynur Aydın’ın sözünden dışarı çıkmasının bu küslükte etkili olduğu ileri sürüldü.

  •  
    4

    Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Aleyna küslük için şunları söyledi: “Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu, kimyamız tutmadı. Ayrı düştük.”

  •  

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ünlülerden Sevgililer Günü Mesajı14 Şubat 2020 Cuma 16:15
  • KEREM BÜRSİN İLK KEZ KONUŞTU14 Şubat 2020 Cuma 12:29
  • Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında sürpriz detay14 Şubat 2020 Cuma 12:22
  • KENAN’DAN AYRILIK İDDALARINA AÇIKLAMA14 Şubat 2020 Cuma 12:13
  • Ünlü isimleri bir araya getiren gala!14 Şubat 2020 Cuma 12:08
  • CEM SERENAY AŞKI EZGİ MOLA’YA SORULDU14 Şubat 2020 Cuma 11:56
  • Doğum Gününde Göz Kamaştırdı14 Şubat 2020 Cuma 11:36
  • Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum14 Şubat 2020 Cuma 11:30
  • İBB Tarkanı Tekrar Reddetti14 Şubat 2020 Cuma 10:52
  • BERGÜZAR KOREL DOĞUMA GÜN SAYIYOR13 Şubat 2020 Perşembe 13:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim