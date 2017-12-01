Neden Korktunuz?

Bülent Tezcan'ın basın toplantısı, belgelerin açıklandığı sırada canlı yayında kesildi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktarıldığını belgeleyen dekontları kamuoyu ile paylaştı. İlk dakikalarında toplantıyı canlı yayınlayan CNN Türk ve NTV, daha sonra yayını kesti. Habertürk TV ise toplantıyı canlı yayında vermedi.

Söz konusu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Sözlerine "Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz bu soruları sorma fırsatı verdi. Kendi pencerelerinden izah etmeye kalktı şirket satışından bahsetti. Şirket satışını öğrendik. Biz şirket satışını bilmiyorduk" diye başlayan Tezcan, AKP kanadına şu soruları yöneltmişti:

"Hangi şirketi sattınız? Bu şirketin ortakları kim? Sermayesi ne kadar bu şirketin, bilançosu ne, varlıkları ne? Devir senetleri nerede? Devir senetleri üzerinden konuşalım. Ne zaman kurulmuş o şirket? Ne kadar faaliyet yürütmüş, ne kadar para kazanmış?"