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Neden Hep aynı oyuncular?

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Neden Hep aynı oyuncular?
Uğur Güneri Yazdı...

Ne TV yorumcusuyum, ne yapımcılarla arkadaşlığım var… Ve ne de kanallarla ilişkim… İyi bir izleyici olmaya çalışıyorum , zaman zaman da düşüncelerimi paylaşıyorum…
Çok uzun zamandır dikkatimi çeken bir konu var… Diziler ve aynı daire etrafında dönen oyuncular…
Elbette başrol oyuncularına değil sözüm. Onlar belli… Bazıları her yıl ekranda, bazıları uzun aralar veriyor Çağatay Ulusoy, Beren Saat gibi… 
Bir dizide kadın ve erkek olarak düşünürsek 2 baş rol vardır… Bazılarında ise 4-5 önemli karaktere dağıtılır roller. Neyse… Konumuz onlar değil…
Ama dizilerde, amca, yeğen, dede, görümce, üvey baba, ağa, yenge, mafya, muhtar, bakkal, tüccar, mahkum, doktor, polis gibi saymakla bitmeyecek yan roller var… Dizisine göre değişir ama, 10-15 kişi olur bu grup genellikle…
Dikkat ettiniz mi bilmem, bu karakterleri çoğunlukla aynı oyuncular canlandırıyor. Öyle ki, bir dizide rolü biten, hemen başka bir dizide karşımıza çıkıyor… 
Haftada 50’ye yakın dizi yayınlanıyor, yan karakterlerin yüzde sekseni de diziden diziye geçenlerden. Bir çemberin içinde dönüyorlar…Sanki ülkede başka oyuncu yok!
Yapımcılar arasında bir kartelleşme mi var, özel ak-kara listeleri mi var bilmem… Tamam pek çoğunun baş roller için sanatçısı var. Genellikle onlarla dizi çekerler… Ama 10-15 kişilik yan rol için neden yapımcılar arasında aynı isimler dönüp duruyor işte onu aklım almıyor… 

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