Neden Hep aynı oyuncular?

Uğur Güneri / Yazar

Ne TV yorumcusuyum, ne yapımcılarla arkadaşlığım var… Ve ne de kanallarla ilişkim… İyi bir izleyici olmaya çalışıyorum , zaman zaman da düşüncelerimi paylaşıyorum…

Çok uzun zamandır dikkatimi çeken bir konu var… Diziler ve aynı daire etrafında dönen oyuncular…

Elbette başrol oyuncularına değil sözüm. Onlar belli… Bazıları her yıl ekranda, bazıları uzun aralar veriyor Çağatay Ulusoy, Beren Saat gibi…

Bir dizide kadın ve erkek olarak düşünürsek 2 baş rol vardır… Bazılarında ise 4-5 önemli karaktere dağıtılır roller. Neyse… Konumuz onlar değil…

Ama dizilerde, amca, yeğen, dede, görümce, üvey baba, ağa, yenge, mafya, muhtar, bakkal, tüccar, mahkum, doktor, polis gibi saymakla bitmeyecek yan roller var… Dizisine göre değişir ama, 10-15 kişi olur bu grup genellikle…

Dikkat ettiniz mi bilmem, bu karakterleri çoğunlukla aynı oyuncular canlandırıyor. Öyle ki, bir dizide rolü biten, hemen başka bir dizide karşımıza çıkıyor…

Haftada 50’ye yakın dizi yayınlanıyor, yan karakterlerin yüzde sekseni de diziden diziye geçenlerden. Bir çemberin içinde dönüyorlar…Sanki ülkede başka oyuncu yok!

Yapımcılar arasında bir kartelleşme mi var, özel ak-kara listeleri mi var bilmem… Tamam pek çoğunun baş roller için sanatçısı var. Genellikle onlarla dizi çekerler… Ama 10-15 kişilik yan rol için neden yapımcılar arasında aynı isimler dönüp duruyor işte onu aklım almıyor…

Örneğin; artık iyice kesinleşti ki, Yeşilçam oyuncularına, ekmek yok. 5 dakikalık bile rol vermiyor kartel yapımcıları…

Öte yandan çok başarılı karakter oyuncuları uzun soluklu bir dizinin ardından nedense işsiz kalıyor, daha doğrusu bırakılıyor…

Örnek mi? Bülent Polat… Avrupa Yakası’nda Şesu rolüyle muhteşemdi, anlaşamayıp ayrıldıktan sonra 4 yıl bir tek dizide bile neden oynatılmadı? Şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakteriyle harikalar yaratıyor… Helal olsun onu hatırlayıp, ambargoyu kırana… (Yine Çukurova’nın hakkını verelim. Kadronun çoğu ezber isimlerden değil…)

ZÜLFİKAR AĞA VEBALI MI

İşte çarpıcı bir örnek daha…

Halil İbrahim Kalaycıoğlu… Devlet Konservatuvarı Yüksek Tiyatro Bölümünü bitirmiş… 20 yılı aşkın süredir dizi ve filmlerde oynamış... 2010-2015 yılları arasında Kurtlar Vadisi gibi rekortmen dizide Zülfikar Ağa rolüyle çok başarılı olmuş, ün yapmış… Ama dizi bitmiş, senede çöpe atılanlarla birlikte 60-70 diziyi ekranlara süren yapımcılardan bir tanesi bile bu alt yapısı sağlam, işine saygılı, efendi oyuncuyu hatırlamıyor?..

Peki neden kapısı çalınmıyor bu usta oyuncunun? Ve bunu gibi nicelerinin? Medya, yapımcı-yönetmen ilişkileri, yani arka işi mi!!!!

Evet... Kimse kusura bakmasın ama, yapımcılar-yönetmenler adamlarını, ilişkilerini gözetiyor… Onların çizdiği çemberin içine giremeyenlere figüran rolü bile yok…

Öte yandan sürüp giden bir diziye durduk yerde senaryo zorlamasıyla genç güzel bir kadının yamanma sebebini de anlamamak için aptal olmak lazım!

Sonuçta diziler olmasa yaşaması mümkün olamayan ulusal kanallar, yapımcılara neredeyse teslim olmuş vaziyette…

Ne var ki, yapımcılar da kafalarını kumdan çıkarıp, ortalama 15-20 kişiden oluşan yan rol listesini genişletmez hep aynı dar çemberin içinde dönmeye devam ederse durum vahim…

Bir baksınlar, incelesinler bakalım… Her sene reyting kurbanı olup çöpe giden dizler sadece senaryo, yönetmen ve kurgu kurbanı mı? Ezber kadroların hiç etkisi yok mu?

İzmir marşıyla gelip, mehterle giden dizileriniz çoğalmasın… Paranıza, emeğinize, prestij kaybına uğrayan oyunculara yazık!..

Kartele bir hatırlatayım dedim…