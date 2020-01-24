Neden Gazetecilerin Kartları İptal Edildi?

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Evrensel gazetesinde kartları iptal edilen gazetecilere ilişkin yaptığı açıklamada, kartların keyfi olarak iptal edildiğini belirterek, kartları iptal eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de karara tepki göstererek, belirsizliğin giderilmesi çağrısında bulundu.

TGS Genel başkanı Durmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de gazetecilerin taşıdığı sarı basın kartı uzun yıllardır hep tartışma konusu olmuştu. Bu tartışmalara rağmen gazeteciler bu karta 2015 yılın kadar daha kolay ulaşabiliyorken, 2015 yılında Basın Kartı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle bu tartışma daha da büyüdü. Basın Kartı komisyonunda yer alan meslek örgütlerinin temsilci sayıları düşürülerek, bütün yetkiler müdüre devredildi.

2018 yılında Basın Kartı Yönetmeliğinde bir kez daha değişikliğe gidildi. Meslek örgütü temsilcileri komisyondan tamamen çıkartıldı.

2019 yılının başında sarı basın kartı turkuvaz rengine büründürüldü ve tüm kartların yenilenmesi için başvuru yapılması istendi. Aradan geçen bir yıl içinde yüzlerce gazetecinin kartı yenilenmedi. İncelemede olduğu, yenileneceği ifade edildi. Eski kartlarını hala kullanabilen gazetecilere önceki gün kötü bir haber geldi. Basın kartınız iptal edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Aramalara yanıt verilmedi. Şu anda yüzlerce gazetecinin basın kartı iptal edildi. Kartı iptal edilen gazeteciler arasında sürekli basın kartı taşıyanlardan meslek örgütü temsilcilerine, yerel medya çalışanlarına kadar yüzlerce gazeteci var. Özellikle Ankara’da basın kartı iptal edilen gazeteciler için ise durum biraz daha karmaşık hale geldi. Meclise, Bakanlıklara giremez, siyasi parti temsilcilerini takip edemez hale gelen gazeteciler işlerini yapamaz durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın bir an önce bu konuya açıklık getirmek zorundadır. Yıllardır bu kartı taşıyan gazetecilere kartlarının neden yenilenmediğini, iptal edilme gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundadır."

ÇAKIRÖZER’DEN TEPKİ

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, yenilenen basın kartı başvuruları 1 yıldır bekletilen gazetecilerin ellerindeki mevcut basın kartlarının gerekçesiz bir şekilde iptal edilmesine tepki gösterdi. Çakırözer, “Gazeteciler; mesleklerini yapmak, halka gerçekleri aktarmak için mecbur bırakıldıkları basın kartından fiilen mahkum bırakılıyor. Turkuvaz Kart için daha ne kadar bekletileceklerini bilmeyen gazeteciler ellerindeki Sarı Basın Kartı’ndan da ediliyor. Meclis’e giremiyorlar. Pek çok davayı, sokaktaki etkinlikleri izleyebilmeleri basın kartı taşımalarına bağlı. Bu, basın özgürlüğüne vurulmuş büyük darbe” dedi. Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na “Bu belirsizlik bir an önce giderilmeli. Kart iptallerinden geri adım atılmalı ya da Basın Kartı Komisyonu bir an önce toplanarak yeni basın kartı başvurularının tamamını karşılanmalı. Bu belirsiz sürecin nasıl atlatılacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmalı” çağrısı yaptı.