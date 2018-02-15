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Neden Boşanıyorlar?

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Neden Boşanıyorlar?
Emina-Mustafa Sandal çifti yaptıkları ortak açıklamaya ile boşanacaklarını açıkladı.

Emina-Mustafa Sandal çifti yaptıkları ortak açıklamaya ile boşanacaklarını açıkladı. Çift boşanma sebeplerini de "Aramızdaki aşkın tükenmesi" olarak açıkladı.Magazin

İşte Emina-Mustafa Sandal çifti tarafından yapılan açıklama:

"Sayın basın mensupları, Dünkü ortak açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere boşanma sürecinde olduğumuz doğrudur ve yakında evlilik birliğimizi medenice sonlandıracağız. Bundan sonra hayatımıza iki yakın dost ve "Yaman ile Yavuz'un anne-babası" olarak devam edeceğiz. Biz bu süreci çocuklarımıza zarar gelmeyecek şekilde ve bir anne-babaya yakışır biçimde atlatacağız. 14 yıllık birlikteliğimiz boyunca aşk, sevgi ve saygıyla birbirimize sadakat içinde evliliğimizi yaşadık. Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir. Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, birbirimize olan sevgi ve saygımız sonsuza dek bakidir ve öyle de kalacaktır. Biz bugüne kadar aile kurumuna saygıyla yaklaştık, bu süreç boyunca aynı saygıyı sizlerden de rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla, MUSTAFA & EMİNA"

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