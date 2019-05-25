  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

NEDEN BAZI İNSANLARDA UTANMA DUYGUSU YOK?

»
NEDEN BAZI İNSANLARDA UTANMA DUYGUSU YOK?
Seçim gündeminde yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar son paylaşımıyla yine olay oldu.

Şahan Gökbakar takipçilerine "Utanma duygusu" üzerine bir soru sordu!

Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik göndermeler yapmayı sürdürüyor.

KİME GÖNDERME YAPTIĞI MERAK KONUSU OLDU

İlk olarak Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çeken Şahan Gökbakar sonrasında sert tepkiler görmüş ancak buna rağmen geri adım atmamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un taklidini yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gözler önüne seren Gökbakar pek çok yerde haber olmuştu.

O günden bu yana zaman zaman yaptığı çıkışlarla siyasi gündemi yakından takip ettiğini gösteren Şahan şimdi de "Utanmak" üzerine bir video paylaştı. Şahan, videoyu paylaşırken şu satırları kullandı: "Utanmak… Utanma duygusu… Neden bazı insanlarda var bazılarında yok? Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?" Şahan'ın bu sözlerle kime imada bulunduğu ise takipçileri tarafından merak konusu oldu. Gökbakar'ın bu paylaşımının altına yorum yağdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NEDEN BAZI İNSANLARDA UTANMA DUYGUSU YOK?25 Mayıs 2019 Cumartesi 07:59
  • ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ24 Mayıs 2019 Cuma 18:19
  • ABD'Yİ PİŞMAN EDECEĞİZ24 Mayıs 2019 Cuma 18:16
  • BELEDİYE BAŞKANI'NI KİM OLDÜRDÜ?24 Mayıs 2019 Cuma 18:08
  • ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİYOR24 Mayıs 2019 Cuma 17:12
  • BELEDİYE BAŞKANI DOMATES SATIYOR24 Mayıs 2019 Cuma 17:08
  • 62 YILLIK STAD MİLLET BAHÇESİ OLUYOR24 Mayıs 2019 Cuma 17:06
  • STAR OYUNCULAR YAPIMCILARI ZORDA BIRAKIYOR24 Mayıs 2019 Cuma 16:44
  • INSTAGRAM KRALİÇESİ24 Mayıs 2019 Cuma 16:29
  • ALMAN BASINI İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?24 Mayıs 2019 Cuma 16:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim