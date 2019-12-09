Neden Ayrıldıklarını Açıkladı!

Serdar Ortaç verdiği röportajda boşanmalarının gerçek nedeni hakkında ilk kez konuştu. Çocuk yapmadığı için çok pişman olduğunu söylerken "Boşanma davasını ilk ben açtım" dedi. .

Serdar Ortaç, biten evliliği hakkında şu itiraflarda bulundu: "Ben onu çok sevdim. Evlendiğime pişman değilim. Birlikte yaşlanmak istiyordum. Evliliğim bittiği için çok üzgünüm çünkü beraber ölmek isterdim. 45 yaşında evlenmezdim bu kadar çok sevmeseydim. Hastalığım onu yormuş olabilir. Bile bile evlendi benimle. Ama yormuş olabilir onu rahatsızlığım. Bir de Amerika'da kaza yaptı, o da yordu Chloe'yi. Onu hiçbir konuda suçlamıyorum. Onun için yaptığım her şey helali hoş olsun. Bir daha evlenebilir yaşı çok küçük sonuçta. Umarım hep mutlu olur."

"TEK PİŞMANLIĞIM BOŞANMA DAVASINI BENİM AÇMIŞ OLMAM"

Ortaç, "Evliliği kurtarmak için mücadele etmediniz mi?" sorusu üzerine "Geçmişte çok mücadele ettik. Onardık, onardık ve bir yerde sona geldik. Ve ayrıldık. 4 ay önce yemek yedik, sarıldık, ayrıldık. Sonra ne gördüm, ne konuştum. Barışma söz konusu değil. Kendisi Avustralya'da, diyaloğumuz sıfır. Ben iyi bir eştim, onunla birlikte olduğum müddetçe ona sadık kaldım. Benim için kadın oydu, başka kimseyi gözüm görmedi. Hayatımın üçüncü döneminde, yani orta yaşta sevdiğim tek kadın oydu.

Gerçekçi biriyim, kabullendim ayrılığı. Çok uğraştım devam etsin diye ama olmayınca olmuyor. Tek pişmanlığım boşanma davasını benim açmış olmam. Ben açmasam, boşanmazdık. Ama aynı evde yürümeyen bir evliliği devam ettirecektik. 9 senenin mutluluğu yok olmuştu" dedi.

"AYRILMA SEBEBİMİZ KUMAR DEĞİL, İNAT"

Eşiyle kumar yüzünden boşanmadığını söyleyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle haberler çıktı basında... Hayır, kumar yüzünden ayrılmadık. Eşim kumar oynamamı istemezdi, kızardı bana kumar konusunda. Zaten onunla birlikteyken casinoya bile inmezdim. Ayrılma sebebimiz kumar değil. Bizim boşanmamız inat üzerine oldu. İki keçinin inatlaşması diyebiliriz. Bir anda "Yürütemiyoruz" dedik ve ayrıldık."

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI 5 ÇOCUK YAPARDIM"

Çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten ünlü şarkıcı "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için hamileliği problemli olabilir dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" şeklinde konuştu.

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