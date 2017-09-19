Neçirvan Barzani'den referandum açıklaması

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani; "Şimdiye kadar Kürdistan bölgesinde referandumun ertelenmesiyle ilgili alınmış bir karar yok.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani; "Şimdiye kadar Kürdistan bölgesinde referandumun ertelenmesiyle ilgili alınmış bir karar yok. Sürece yönelik Yüksek Referandum Komitesi kuruldu. Komitenin bu kararı vermesi gerekiyor Mevcut durumda karar ise 25 Eylül' de referandumun yapılacağıdır"