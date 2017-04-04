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Nebahat Çehre'den alzheimer açıklaması

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Nebahat Çehre'den alzheimer açıklaması
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Ünlü oyuncu kendisinde unutkanlık başladığı ve Alzheimer korkusu sardığı yönünde çıkan haberlere bir yazılı açıklamayla cevap verdi: 

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım;

Bugün internet sitesi ve gazetelerde gerçeği yansıtmayan, imajımı zedelemeye yönelik haberlerle karşılaştım. 2013 yılında da usta oyuncunun Alzheimer olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış fakat asılsız çıkmıştı. Öncelikle belirtmeliyim ki, haberler gerçeği yansıtmadığı gibi magazin gündemini değiştirmeye yöneliktir. 

Asli değeri olmayan haberleri yapan kişi ve kurumlarla alakalı Avukatım Bilal Küçükşengün gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Şuan hali hazırda okuduğum 6 senaryo mevcut doğru proje ile karşınızda olmayı amaçlıyorum. Sevgi ve Saygılarımla

Nebahat Çehre

 

 
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