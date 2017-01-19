Ne kadar küfür etsek...

Bir ülkede nasıl bu kadar çok cani, sadist, kötü kalpli insan bir arada olabiliyor gerçekten de anlayamıyorum.

Sen küçücük, masum bir köpeğin kulaklarını nasıl kesersin?

Nasıl için sızlamaz?

Hayvancağız acıdan boynunu bükmüş.

Bir de fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaşmışlar.

Gerçi iyi ki paylaşmışlar, kim oldukları ortaya çıktı.

Çıktı da ne oldu diyeceksiniz...

Para verip kurtuldular yine ne yazık ki.

Ne bir hapis cezası, sonrasında ne bir tedavi!

Yarın öbür gün belki de bir insana kötülük yaparlar.

Ki genelde öyle oluyor.

Acı çektirmekten aldığı zevki tecavüze, kadına şiddete, insan dövmeye, işkence yapmaya hatta öldürmeye kadar götürüyor bunlar.

Ve ne yazık ki bunları daha işin başında caydıracak cezalarla ilgili kanun hâlâ Meclis’te onay bekliyor.

Soruyorum size, hayvan hakları yasası değişsin diye sürekli yazıyoruz, söylüyoruz, yalvarıyoruz hatta, daha ne yapalım?

Gidip Meclis’in önünde kendimizi yerden yere mi atalım!

Köpeğin kulağını neden kestiler?

Küçük köpeğin kulaklarını neden kestiler diye merak edeniniz vardır.

Kulak kesmek devede kulak aslında.

Asıl siz sonrasını dinleyin.

Köpeklerin kulaklarını o köpekleri dövüşlerde kullanmak için kesiyorlar.

Köpek dövüşü yasak olmasına rağmen arka sokaklarda, kapalı kapılar ardında halen yapılıyor.

Dövüşlerde kan revan içinde kalan köpeklerin bazıları sonradan antrenman köpeği olarak da kullanılıyor ve sürekli dayak ve işkenceye maruz kalıyor.

Yani, ne yazık ki, köpeğin kulaklarının kesilmesi ömür boyu sürecek işkencenin sadece başlangıcı.

Kanundan beklentilerimiz

Hayvan Hakları Kanunu değişikliği ile ilgili süreci HAÇİKO avukatı Serdar Uluç şöyle özetledi, aynen aktarıyorum:

“19 Haziran 2014 tarihli toplantıda HAÇİKO Derneği avukatı, Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun yanında hazır bulundu.

Komisyonlarca kabul edilen teklifler tartışılmak ve kabul edilmek üzere Meclis Genel Kurulu’na sunulur. Şu anda Çevre Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi, 19 Haziran 2014’ten beri Meclis’te görüşülmeyi beklemektedir.

Kanun teklifiyle olacak yeniliklerin başında hapis cezası geliyor.

Mevcut yasayla, hayvan öldürene, işkence edene, tecavüz edene, hayvan dövüştürene sadece ve sadece idari para cezası uygulanmaktadır.

Ancak komisyonca kabul edilen teklifle; bu eylemlere 3 aydan 3 yıla kadar değişen hapis cezaları öngörülmüştür. (Örnek; hayvan öldürme 4 ay–3 yıl, işkence 3 ay–2 yıl, cinsel ilişki 3 ay–2 yıl...)

Bizim de HAÇİKO olarak en çok şikayet ettiğimiz hususlardan biri budur. Gözümüzün önünde her gün hayvanlar öldürülüyor, işkenceye maruz kalıyor, tecavüze uğruyor ancak bu kişiler çok düşük meblağda idari para cezasıyla bu eylemlerinden sıyrılıyorlar.

Bu sebeple neredeyse her gün Veysel Eroğlu’na bu vahşetin görsellerini Twitter’dan ileterek kanunun ne zaman Meclis’e geleceğini soruyoruz. Henüz bir cevap alamadık.

Meclis’e sunulan diğer değişiklik talepleri arasında pet shop’larda hayvan satışının yasaklanması, yunus parklarının yenilerinin açılmasının engellenmesi ve hayvanların deneylerde kullanılmasının yasaklanması var.”