NBC Universal patronu Ron Meyer'i yasak aşkı bitirdi!

NBCUniversal'ın 25 yıllık patorunu 75 yaşındaki Ron Meyer, arkadaşlarına ve meslektaşlarına 'bir kadın' ile ilişkisi olduğunu söyledikten sonra istifa etti. Daha sonra bu kadının 28 yaşındaki Kirk olduğu ortaya çıktı.

İlişkilerinin tam olarak ne zaman yaşandığı belli değil, ancak simi açıklanmayan kaynaklar The Hollywood Reporter ve Variety'ye yaptıkları açıklamada 2012 yılını işaret etti. 2 15

2012 yılında İngiliz aktris Kirk 20, Meyer ise evli ve 67 yaşınaydı. Kirk ile Meyer'in arasında 47 yaş bulunuyor. 3 15

İkili arasındaki ilişki, Kirk'ün ona karşı suçlamalarda bulunmasıyla sona erdi. Meyer ile Kirk bir tür 'anlaşma' yaptı ve kendisine yüklüce bir miktar para ödenen Kirk de sessiz kalarak ilişkilerini gizli tuttu. 4 15

Son dönemde ise ikili arasındaki yıllar önce yaşanan yasak ilişkiyi ve anlaşmayı keşfetti ve Ron Meyer'e şantaj yapmaya başladı. 5 15

Şantajcı kişi veya kişiler, ayrıntıları halka açıklamakla tehdit ederek NBCUniversal'a isimsiz olarak bir dava taslağı gönderdiler. Dev şirket, Meyer ile yüzleşti ve 75 yaşındaki patron, şirketin de teşvikiyle bu hafta istifasını verdi. 6 15

Universal, Ron'a "Bize şantaja uğradığını neden söylemedin?" diye sordu. Eski patron ise onlara, "Üstesinden gelebileceğimi düşündüm" cevabını verdi. 7 15

Hollywood camiasının sevilen isimlerinden biri olduğu bilinen Ron Meyer, eskiden model olan karısı Kelly Chapman'dan 2018'de ayrılmıştı. Çift 1993 yılından beri evliydi. 8 15

NBC Universal CEO'su Jeff Shell Salı günü Meyer'in ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı ve başkan yardımcısının 'şirket politikalarımız veya değerlerimizle tutarlı olmadığına inandığımız bir şekilde davrandığını' söyledi. 9 15

Shell, "Ron'un bu eylemleri bize açıklamasına dayanarak, derhal şirketten ayrılması gerektiği sonucuna vardık. Ron'a 25 yıllık hizmeti ve NBC Universal'a yaptığı önemli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 10 15

Hollywood Reporter ve Variety, Charlotte Kirk'ü, Ron Meyer'in yasak ilişki yaşadığı kadın olarak tanımlayan ilk mecralar oldu. 11 15

12 15

13 15