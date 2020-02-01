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Nazlı'dan Acı Haber

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Nazlı'dan Acı Haber
Antalya'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi.

Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 

Nazlıdan acı haber
 
 

 

Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

 
 
 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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