Nazlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kırmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretini yakından takip eden gazetecilerden Nazlı Çelik'in sigara kullandığını öğrenince, yanında çağırıp sigara bırakma sözünü yazılı olarak aldı.

Pakistan ziyaretinde kendisine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Nazlı Çelik'in sigara paketine el koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik'ten sigarayı bıraktığına dair imza da aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti. Seyahatte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini çok sayıda basın mensubu da takip ediyor. Bu gazeteciler arasında star Ana Haber'in spikeri Nazlı Çelik de var.

ERDOĞAN SİGARA PAKETİNE EL KOYDU

Süperhaber'de yer alan habere göre; yolculuk esnasında Nazlı Çelik'in sigara kullandığını öğrenen Cumhurbaşkanı, sigara paketine el koydu ve ünlü spikerden sigarayı bıraktığına dair yazılı söz aldı. Her fırsatta çalışma arkadaşlarını ve karşılaştığı vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik eden Erdoğan'ın sigarayı bıraktırdığı son isim Nazlı Çelik oldu.

Çelik, sigarayı bırakma konusunda gönülsüz olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarı karşısında sigarayı bıraktığına dair notun altına imzayı atmak zorunda kaldı.