Naz Mila Kalça Operasyonu Yaptırdığı Anları Sansürsüz Paylaştı!

Katıldığı Evleneceksen Gel programı ile adını duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, YouTube'da kalça operasyonu olduğu anları sansürsüz paylaştı. Mila'nın paylaşımına tepki yağdı.

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila, YouTube'dan yayınladığı video ile tepki aldı.

İnstagram'da 2 milyon takipçiyi aşan ve önceki paylaşımlarında kıyafet noktasında daha dikkatli olan gelin adayı son günlerde çıplak pozlar vermeye başlamıştı. Naz Mila bu kez de YouTube kanalında kalça estetiği olduğu anları sansürsüz paylaştı. Ameliyat öncesi hazırlık aşamalarını anbean kayda aldıran gelin adayının videolarda kalçasının açıkça görünmesi takipçilerini yine kızdırdı.

“OTURDUĞUM YERDEN BEN UTANDIM”

Görüntülere herhangi bir sansür uygulamayan Naz Mila'ya takipçileri "Ülken şu anda savaşta sen nelerle uğraşıyorsun. Cidden yazık, Oturduğum yerden ben utandım. Bari sansür falan koysaydın" gibi yorumlar yaptı.

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi. Programın sonlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti.

Son dönemde sinema sektörüne de el atan gelin adayı, korku filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.