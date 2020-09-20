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Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı

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Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı
Rus muhalif lider Aleksey Navalny, tedavi gördüğü Almanya’nın başkenti Berlin’de hastanede merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Son dakika... Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı

Rus politikacı Alexei Navalny, vantilatörden çıkarıldıktan birkaç gün sonra tekrar ayağa kalktı ve yürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Navalni, Ağustos ayı sonlarında zehirlenmesi nedeniyle getirildiği ve tedavisinin devam ettiği Berlin Charite Hastanesi’nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Son dakika... Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı

Fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından durumuna dair açıklama yapan Navalni, kendine su koymakta ve telefonunu kullanmakta zorlandığını ifade etti.

Son dakika... Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı

Navalni'nin, batılı hükümetler Kremlin'den bir açıklama talep ederken, Rusya'ya geri dönmeyi planladığını söylediği belirtildi.

Son dakika... Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı

Ayrıca, Charite Hastanesi’nden Pazartesi günü yapılan açıklamada,  Navalny’nin durumunun iyileşmeye devam ettiği belirtilmiş ve vantilatörden çıkarıldığı ifade edilmişti.

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