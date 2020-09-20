Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı

Rus politikacı Alexei Navalny, vantilatörden çıkarıldıktan birkaç gün sonra tekrar ayağa kalktı ve yürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Navalni, Ağustos ayı sonlarında zehirlenmesi nedeniyle getirildiği ve tedavisinin devam ettiği Berlin Charite Hastanesi’nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.