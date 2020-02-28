  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

NATO'DAN AÇIKLAMA

»
NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yaptı. "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti" dedi

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanan NATO Toplantısı sona erdi. Toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantıda önemli kararlar alındı.

Genel Sekereter Jens Stoltenberg,  "Saldırıların durdurulmasını ve BM destekli barış sürecine dönülmesi gerektiğini ifade ediyorum. 2018'deki ateşkese geri dönülmelidir. NATO Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO Türkiye'ye hava koruma desteği sağlayacak.Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor. NATO Türkiye'nin güneydoğu sınırını korumaya devam edecek."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan ile görüşen Akşener ne açıklama yaptı?28 Şubat 2020 Cuma 14:17
  • ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ28 Şubat 2020 Cuma 12:57
  • Akar Rusyayı Yalanladı28 Şubat 2020 Cuma 12:46
  • Suriye Rjimine Darbe28 Şubat 2020 Cuma 11:38
  • Fahrettin Altun'dan Açıklama28 Şubat 2020 Cuma 10:46
  • Komuta Merkezinde Neler Oluyor?28 Şubat 2020 Cuma 10:40
  • 33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU28 Şubat 2020 Cuma 10:30
  • Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak'a Darbe27 Şubat 2020 Perşembe 15:28
  • Çocuk İstismarını Destekleyen Şahıs Serbest Bırakıldı27 Şubat 2020 Perşembe 14:10
  • 2 ŞEHİDİMİZ VAR!27 Şubat 2020 Perşembe 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim