NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yaptı. "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti" dedi

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanan NATO Toplantısı sona erdi. Toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantıda önemli kararlar alındı. Genel Sekereter Jens Stoltenberg, "Saldırıların durdurulmasını ve BM destekli barış sürecine dönülmesi gerektiğini ifade ediyorum. 2018'deki ateşkese geri dönülmelidir. NATO Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO Türkiye'ye hava koruma desteği sağlayacak.Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor. NATO Türkiye'nin güneydoğu sınırını korumaya devam edecek."