NATO'da Bir İlk Gerçekleşti!

Ve Türkiye ile Rusya arasında hava savunma sistemleri S-400'e ilişkin nihai anlaşmanın Ankara'da imzalandığı aktarıldı. Türkiye, Rusya'dan S-400 satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

Rusya ve Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'e ilişkin nihai imzaları Ankara'da attıkları duyuruldu.

ANLAŞMA BİTTİ" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuşmuştu.

RUSLAR DETAYLARI KISA SÜRE ÖNCE DUYURMUŞTU...

Türkiye ile Rusya arasında nihai imzanın atılacağı S-400 anlaşmasının son detayları daha önce Rusya silah üreticileri konsorsiyumu “Rosteh” Başkanı Sergey Çemezov tarafından açıklanmıştı. Çemezov, S-400 hava savunma sisteminin tamamının net 2,5 milyar dolar olacağını ve siparişin 2019-20120 yılları arasında yerine getirileceğini duyurdu.

Çemezov, “S-400 anlaşmasının tamamı 2,5 milyar dolar. Bunun yüzde 45 bölümü Türkiye tarafından bize ödenecek. Geride kalan yüzde 55 ise Rusya’nın Türkiye’ye açacağı kredi ile kapatılacak. İki ülke Maliye Bakanlıkları açılacak kredi hususunda da zaten anlaşmaya vardı” dedi. Anlaşmanın içeriği hakkında de daha detaylı bilgi veren Çemezov, “2,5 milyar dolar karşılığında Türkiye bizden 4 batarya değil, 4 bölük satın alacak. Bir bölükte ise bilindiği üzere çok daha fazla batarya bulunuyor.” demişti.

Rusya askeri yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü 9 rampadan oluşuyor. 4 bölükteki batarya sayısı böylece 36 olacak. Türkiye’nin Rusya’dan alacağı 4 adet S-400 bölüğünde ise konuşlanma işlemi tamamlandığında sonra her an ateşe hazır 144 füze bulunacak. Hava savunma sistemi için ayrıca duruma göre uzun, orta ve kısa olmak üzere farklı menzile sahip ayrı yedek füzeler de alınabilecek.