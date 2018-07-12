  • BIST 89.405
  • Altın 194,587
  • Dolar 4,8508
  • Euro 5,6619
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKATBMM’de ikinci tur sona erdi!

NATO zirvesinde liderler, dev maçı birlikte izledi

»
NATO zirvesinde liderler, dev maçı birlikte izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonu e

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başbakanlar May, Merkel ve Rama, Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan birlikte seyretti.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.

Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı görülüyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağlamış ve adını finale yazdırmıştı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Cocu'nun Eljif Elmas planı12 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
  • Finalin adı: Hırvatistan - Fransa12 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
  • Doğan Hakyemez'in vefatına ilişkin hastaneden açıklama12 Temmuz 2018 Perşembe 09:44
  • TFF'den Cüneyt Çakır'a ziyaret!11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:20
  • Real Madrid'in listesindeki 3 yıldız11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42
  • Ali Turan: Geçen sene kötü bir tecrübe kazandık11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:33
  • İşte Trezeguet transferinin perde arkası11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:30
  • Trabzonspor'un rakipleri belli oldu11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:50
  • Trezeguet Slavia Prag ile anlaştı11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
  • Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim