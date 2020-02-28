NATO Toplanıyor

NOTA, İdlib'deki saldırı üzerine Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Türkiye'nin talebi üzerine NATO toplanacağını duyurdu. NATO Başkanı Jens Stoltenberg NATO'nun 4. maddesi üzerine toplanacağını açıkladı.

Peki Nedir Bu NATO'nun 4. Maddesi?

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

Stoltenberg, rejimi destekleyen Rusya'ya, barış çabalarına destek vermesini istedi.

Stoltenberg. "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." dedi