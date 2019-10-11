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NATO GENEL SEKRETERİ İSTANBUL’DA!

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NATO GENEL SEKRETERİ İSTANBUL’DA!
Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününe girerken, kritik bir isim bugün İstanbul'a geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşeceği belirtiliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sabah erken saatlerde İstanbul’a geldi. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg’in saat 14.00’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Stoltenberg, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye’nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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