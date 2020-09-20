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NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen ‘Mavi’ dolunay gerçekleşecek

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NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen ‘Mavi’ dolunay gerçekleşecek
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim’de nadir görülen ‘mavi dolunay’ gerçekleşeceğini açıkladı
Son dakika... NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen ‘Mavi’ dolunay gerçekleşecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade ededildi.

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

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