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NASA, uzaylılarla tanışma zamanını açıkladı

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NASA, uzaylılarla tanışma zamanını açıkladı
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünya dışı bir yaşama dair somut verilerin 20 yıl içinde çok daha net bir şekilde belirlenebileceğini açıkladı.

NASA’nın önde gelen uzmanlarından Dr. Kevin Hand bu konu ile ilgili oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulundu. ABD’nin Boston kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Hand "İnsanlık tarihinde ilk kez gerçekten Dünya'nın ötesinde biyolojinin işleyip işlemediğine dair temel soruyu yanıtlamak için görevler oluşturup, dışarı gidebilecek araçlar tasarlayabileceğiz." dedi.

Bu tezi ile ilgili tarih de veren Hand, 2024 veya 2025 yılında son derece etkili keşif görevleri gerçekleştirebileceklerinin altını çizdi. 

Uzaylılar bizimle neden iletişim kurmuyor? 

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.  Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz. 

Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir. 

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