NARKOTİK BASKINI!

Sabah Gazetesi'nin ulaştığı son dakika bilgilerine göre; İstanbul Narkotik Polisleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç‘u uyuşturucu madde ile suçüstü yakaladı.

Muhteşem Yüzyıl oyuncusuna uyuşturu baskını!Sabah Gazetesi'nin ulaştığı son dakika bilgilerine göre; İstanbul Narkotik Polisleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç‘u uyuşturucu madde ile suçüstü yakaladı.Magazin - 22.03.2018 14:26İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul merkezli bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Emniyet güçleri tarafından uyuşturucu madde temin eden Sinan B.'den Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç'un uyuşturucu madde aldığını saptandı. Uyuşturucu madde alan Adnan Koç polisler tarafından yakın takibe alındı. İçerenköy'de bir kafede olduğu saptanan Koç'a baskın düzenlendi. Adnan Koç, iki kardeşi ve arkadaşları ile gözaltına alındı. Polise direnen Koç'a uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapıldı. Uyuşturucu madde teminini sağlayan Sinan B ise yakalanarak tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Koç, iki kardeşi ve diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler de sürüyor.