NAOMİ CAMPBELL ALKOLİK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ!

Podyumların efsane isimlerinden olan Naomi Campbell, ekim ayında bir derginin kapağında olacak. Dergiye verdiği röportajda da kendi ile ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Alkol bağımlılığı hakkında itiraflarda bulunan süper model,"Pırıl pırıl bir hayatım olmadı ve öyleymiş gibi davranmayacağım. İlk olarak şunu diyebilirimki; ben bir bağımlıydım. Tanrı'ya şükürler olsunki şimdi iyileşen bir bağımlı ve iyileşen bir alkoliğim" diyerek kendini açıkladı. Süper modelin 'alkoliğim itiraf' şok etti.

Verdiği röportajda Campbell, “Bir şeyleri kaybettiğim zaman onu aramam. Bırakırım. Kendiliğinden karşıma çıkmasını beklerim, öyle de olur. Birileri vücuduma sürmem için bir şeyler verdiğinde, onu kullanmam. Arkasında bir art niyet mutlaka ararım.” gibi açıklamalar yaparak tuhaf huylarından da bahsetti.