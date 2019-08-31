  • BIST 96.718
  • Altın 285,074
  • Dolar 5,8155
  • Euro 6,4044
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAVCILAR'DA YANGIN!

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN, 13 MADALYASI KAYIP!

»
NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN, 13 MADALYASI KAYIP!
2017'de aramızdan ayrılan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu miras davasında ortaya çıktı.

SonDakika.com'un haberine göre; Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 2017'de hayatını kaybetti. 'Cep Herkülü', özel hayatını gizli tutan bir isimdi. Ölümünün ardından kızları Sezin, Esin, Nilay gündeme geldi. Ancak Süleymanoğlu'nun Japon sevgilisinden de Zekai Mori (28) adında bir kızı daha olduğu belirlendi. Mori, DNA testiyle Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu belgeledi. Mirastan pay istedi. Mirasın 4'e bölünmesine karar verildi. Miras davasıyla ortaya çıkan bir gerçek ise "Çok ayıp" dedirtti.
13 MADALYA KAYIP
Sezin ve Esin kardeşlerin avukatı Aziz Demir, mahkemeye dilekçe verip, sporcunun kazandığı tüm madalyaların kızlarına verilmesini talep etti. Süleymanoğlu'nun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nda olduğu, diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise kayıp olduğu belirlendi. Süleymanoğlu'nun Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılması istendi.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • E-SPOR GENÇLER ARASINDA HIZLA YAYILIYOR!31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  • NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN, 13 MADALYASI KAYIP!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:59
  • SALİH ZEKİ ÇOLAK'TAN DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA GELDİ!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
  • BASIN KARTINA YÖNELİK UYGULANAN AYRIMCILIK, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:41
  • İSTANBUL'DA YENİ UYGULAMAYA GEÇEN 24 SAAT ULAŞIMDAN VATANDAŞLAR MEMNUN!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
  • MUSTAFA SANDAL, ESKİ EŞİNİ UNUTMADI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
  • AVCILAR'DA YANGIN!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
  • KAYYIMIN GENEL SEKRETERİ, SKANDAL SÖZLERE İMZA ATTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
  • SURİYELİLER, TÜRK BAYRAĞINI YAKTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:59
  • TRUMP, YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim