Nagihan Karadere beyaz perdede boy gösterecek!

'Survivor 2016'nın gözde yarışmacısı Nagihan Karadere, oyunculuk sözleşmesine imza attı.

Milli takımın rekortmen atleti Nagihan Karadere, sinema filmi için kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını BOSS Medya adına Zafer Çapoğlu'nun üstlendiği ‘Ah Be İstanbul’ isimli komedi tarzındaki sinema filminin yönetmen koltuğunda başarılı bir isim Canan Yılmaz oturuyor. Komedi tarzındaki sinema filmi iki kardeşin şarkıcı olabilmek amacıyla İstanbul'a geliş hikâyelerini ve şöhret yolunda başlarından geçen komik durumları anlatıyor.

‘ŞÖHRETİMİ YETENEKLERİMLE BİRLEŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ’

Katıldığı yarışmayla adını geniş bir kitleye duyurmayı başaran milli atlet Nagihan Karadere “Elde ettiğim şöhreti yeteneklerimle birleştirmenin zamanı geldi. Başarılı bir tiyatrocu kadrosuyla kameralar önünde olacağım bu benim için büyük şans onlardan çok şey öğreneceğim, bu film benim için eğitimde olacak. Sporculuk döneminde kırdığım rekorlara bir de sinema gişesinden gelecek bir rekor eklemek istiyorum. Survivor’daki hırslı Nagihan bu filmde de olacak ve izleyici çok gülecek” dedi.

Filmin Haziran ayının başlarında vizyona girmesi hedefleniyor.