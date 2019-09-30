Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya tepkiler dinmek bilmiyor.Yaptığı skandal açıklamalarla tepkilerin odağında olan Alçı, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında yeni bir tartışmaya neden oldu.Daha önce PKK ve FETÖ’ye yönelik övgü dolu sözleriyle gündeme gelen Alçı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘katil devlet’ olduğunu savundu.Alçı’nın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden olurken, tepkilerden Habertürk’te nasibini aldı. Yaptığı skandal açıklamalarına rağmen Alçı’yı ekranlarda tutan kanala çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.
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- NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYOR
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- SELİN ŞEKERCİ ACI GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYOR
Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık tartışmaların gündeminde olan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın ekran yüzü olarak ısrarla canlı yayına çıkarılmasına tepkiler büyüyor.
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NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYORYaptığı skandal açıklamalarla sık sık tartışmaların gündeminde olan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın ekran yüzü olarak ısrarla canlı yayına çıkarılmasına tepkiler büyüyor.
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VİDEO GALERİ
- 15:45 - NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYOR
- 14:53 - "TERBİYESİZ" DEMENİN MANEVİ PARA CEZASI VAR
- 14:23 - BERRAK TÜZÜNATAÇ GÖNÜL VE KEYİF İŞİ YOGA'YA ADAY
- 13:12 - EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADIN KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
- 12:24 - FUNDA ARAR'I AĞLATAN ŞARKI!
- 19:43 - KARDASHİAN TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA YAPTI
- 18:25 - İSRAFIN TÜRKİYE'DEKİ BOYUTU DUDAK UÇUKLATTI!
- 17:30 - ALTINLAR BODRUM KATINDA ÇIKTI!
- 16:56 - FETÖ'NÜN "GAYBUBET EVLERİ" HALEN FAALİYETTE!
- 16:23 - SIK DEPREM OLUNCA HATIRLANDI!
- 14:55 - İREM DERİCİ TAKİPÇİLERİNDEN İÇTİMA MI ALDI?
- 14:36 - EN İYİ +18 ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU
- 14:26 - İSTANBUL'DA ART ARDA DEPREMLER
- 13:53 - ALEYNA TİLKİ 'DEFO'LU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
- 13:48 - SELİN ŞEKERCİ ACI GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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