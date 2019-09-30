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NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

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NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYOR
Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık tartışmaların gündeminde olan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın ekran yüzü olarak ısrarla canlı yayına çıkarılmasına tepkiler büyüyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya tepkiler dinmek bilmiyor.Yaptığı skandal açıklamalarla tepkilerin odağında olan Alçı, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında yeni bir tartışmaya neden oldu.Daha önce PKK ve FETÖ’ye yönelik övgü dolu sözleriyle gündeme gelen Alçı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘katil devlet’ olduğunu savundu.Alçı’nın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden olurken, tepkilerden Habertürk’te nasibini aldı. Yaptığı skandal açıklamalarına rağmen Alçı’yı ekranlarda tutan kanala çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. 

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