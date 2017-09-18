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Nagehan Alçı'dan Nazlı Ilıcak için tahliye çağrısı

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Nagehan Alçı'dan Nazlı Ilıcak için tahliye çağrısı
FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak'ın yakın arkadaşı Nagehan Alçı, Ilıcak'a tahliye çağrısında bulundu.

MedyaRadar'da yer alan habere göre Nagehan Alçı Habertürk'teki köşesinde, "Nazlı Ilıcak’la 2013-2014 döneminde çok program yaptık, Gülenistlerin darbeci bir çete olup olmadığına dair çok kavga ettik" hatırlatmasında bulundu.

"Evet o hep sonuna kadar bu örgütü savundu, Fethullah Gülen’in karanlık yüzünü göremedi. Fakat şimdi çok pişman" diyen Alçı tahliye çağrısını ise şöyle yaptı:

"Gülen’den nefret ediyor. 1 yılı aşkın süredir cezaevinde ve 73 yaşında. Onun yaşında birçok sanık yaş haddinden tahliye edilip tutuksuz yargılanıyor. Konu Nazlı Ilıcak olduğu zaman istisna yapılmayacağını, salı günkü duruşmada yaşı dikkate alınarak onun da tahliye edileceğini umuyorum..."

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