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NADİRA’NIN İNTİHARI ÖZBEKİSTAN’I DA KARIŞTIRDI!

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NADİRA’NIN İNTİHARI ÖZBEKİSTAN’I DA KARIŞTIRDI!
AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde, Ünal’a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden ve intihar ettiği söylenen Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümü sadece Türkiye’yi değil Özbekistan’ı da karıştırdı.

Özbek polisinin Nadira’nın ailesini “Ölen öldü size bir şey olmasın” diye tehdit ettiği, Nadira’nın bacaklarında şiş ve morluklar olduğu, Özbekistan’da otopsisinin yapılmadığı, ailenin evinin önünde polis bekletildiği belirtiliyor!

Özbek devleti de Türkiye’yle ilişkilerinin bozulmaması ve elbette kadın cinayetleri konusundaki o tanıdık gerici tutumla bu cinayetin üzerini kapatmaya çalışıyor. Özbekistan’da Nadira’ya otopsi yapılmadığı, bacaklarında morluk ve şişlikler bulunduğu, göğüs hizasında 2 mermi girişinin olduğu, bu yaraların etrafında yanık izine rastlanmadığı, bunun da silahın uzaktan ateşlenmesi anlamına geldiği, Nadira’nın ağabeyinin konuşmaması için tehdit edildiği iddia ediiyor. Özbek gazeteci Fahrettin Tacımurat, polisin aileye ‘ölen öldü size bir şey olmasın istemiyorsanız kimseyle konuşmayacaksınız’ dediğini dile getirdi.

‘AĞABEY TEHDİT EDİLDİ’

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; cenazenin Özbekistan’a uçakla götürüldüğü ve Nadira’nın  ağabeyi Muhammet Kadirova’ya AKP’li Ünal’ın koruması veya şoförü olduğu iddia edilen bir çalışanının eşlik ettiği bildirilmişti.. Muhammet Kadirova’ya yaşananları birine anlattığı takdirde cenazenin kendisine verilmeyeceğinin söylendiği de iddialar arasında yer almıştı.. Aile üyesi, Muhammet Kadirova’nın Taşkent Havaalanı’nda Özbek polisleri tarafından karşılandığını, bir odaya alındığını, evraklar imzalatıldığını ve tehdit edildiği öne sürüldü. Ünal’ın çalışanı ise cenaze defnedilene kadar ailenin yanında ayrılmadığı da öğrenildi.

 

Aile üyesinden alınan bilgiye göre, Özbekistan’da bulunulan otopsi talebi ise “Kadirova’nın iç organlarının Türkiye’deki otopsi sırasında alındığı vücudunun büyük bir bölümünde dikiş olduğu” gerekçesi ile reddedildi. Cenazeyi define hazırlayan kadınların aileye aktardığı bilgiye göre de Kadirova’nın vücudunda çenesinin alt kısmından kasığına kadar uzun bir dikiş izi bulunduğu ve Türkiye’deki otopside Kadirova’nın bedenine zarar verildiği için Özbekistan’da otopsi yapılamadığı belirtildi. Kadirova’nın bacaklarındaki hafif dereceli şişlikler ve morluklar da “darp edildiği” iddialarını kuvvetlendirdi.

 

ÖZBEKİSTAN EMNİYETİ DEVREDE

 

Kanadalı Özbekler ve Yurttaşlık Derneği Başkanı Gazeteci Fahrettin Tacımurat, şunları söyledi: Kadirova ailesinin kapısında iki polis bekliyor. ‘Duanızı okuyup çıkın’ diyorlar. Aileye ‘ölen öldü size bir şey olmasın istemiyorsanız kimseyle konuşmayacaksınız’ dediler. Aile bir karar almış ve kimseyle konuşmak istemiyorlar. Kadirova ailesinin üyeleri telefonlarını kapatmış ve kimseyle konuşmaya ikna olmuyorlar. Ağabey Muhammet kendinde değil ve aile psikolojik destek almayı düşünüyor. Ağabeyi ‘Türkiye’ye geri gelme’ diye tembihlemişler. Olayın üstünün kapatılmaya çalışılması nedeniyle kesinlikle inanıyorum ki tecavüz edilerek öldürüldü.

 

KAPIDA POLİSLER BEKLİYOR

 

Tacımurat, sözlerini şöyle sürdürdü: Kanada’daki derneğimiz vasıtasıyla Uluslararası kuruluşlara bu şüpheli ölümü taşıyarak ölüm aydınlatılması için çaba sarf edeceğiz. Kapıda oturan polislere arkadaşlarımız neden burada oturuyorsunuz diye sorulduğunda, ‘Yukarıdan gelen bir karar’ denildi. Aileye Türkiye ile Özbekistan’ın iyi ilişkilerinin olduğu ve bu ilişkilerin bozulmaması gerektiğinin ima edildiğini öğrendik. Aile kızlarına atılan iftira nedeniyle çok üzgün ve özellikle ağabey yaşananlardan çok fazla etkilendi. Biz uluslararası kuruluşlardan yardım alarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Cenazenin yeniden incelenmesinin ve mezarın açılması gerektiği ısrarla vurguluyoruz.

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