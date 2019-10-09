NADİRA KADİROVA ÖLÜMÜNÜN İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

AKP'li Şirin Ünal, Nadira Kadirova’nın öldüğü gün başsavcı yardımcısını evine çağırmış.

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüpheler sürüyor.

Özbek basınında yer alan haberlere göre, Ünal’ın ifadesi, “dokuz gün sonra “ başsavcı yardımcısı tarafından alındı. Söz konusu iddiaya göre, Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün Ünal, başsavcı yardımcısını evine çağırdı.

Özbek basınında yer alan haberlerde, Ünal’ın sadece evine gelen başsavcı yardımcısına ifade verdiğine ve polise ifade vermediğine vurgu yapıldı. Ünal verdiği ifadede, “Ben tabancanın kaybolduğunu öğrenince her yeri aradık. Kadirova’nın odasına gittik ancak Kadirova ‘ bende değil’ yanıtı verdi” dedi.

KADİROVA AİLESİNİN AVUKATI BİROL ÖZTÜRK İSE BİRGÜN’E KONUŞTU.

Öztürk, önemli gelişmeler ve tanıklar olduğunu vurgulayarak, “Özbekistan’da bulunan Türkiye Konsolosluğu’nun vekaletname konusunda ağabeye zorluklar çıkarttı. Müvekkilim haftalardır vekaletname çıkarabilmek için uğraşıyor. Hâlâ dosyaya ulaşamadım ve dosyaya ulaştığımda çok detaylı bir açıklama yapacağım. Dosyaya ulaşamamamın en önemli nedeni vekaletname konusunda çıkarılan zorluklardır” ifadelerini kullandı.