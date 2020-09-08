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Müzik yasağı

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Müzik yasağı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi. Buna göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek.

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