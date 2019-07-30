  • BIST 102.686
  • Altın 255,161
  • Dolar 5,5548
  • Euro 6,1916
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

MÜZİK DÜNYASINA YENİ KAN!

»
MÜZİK DÜNYASINA YENİ KAN!
İlk projesi “Hadi Sor” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmayahazırlanan Sezer, 10 yıldır devam eden sahne deneyimini artıkdinleyicileriyle buluşturmaya hazır.

Yıllardır hem şarkı söyleyen hem
de profesyonel anlamda gitar çalan Sezer, bundan sonra daha da geniş
kitlelere ulaşmak için büyük bir titizlikle ilk single projesini
hazırladı.

Sözleri Şebnem Gürbüz ve Berk Telkıvıran, beste ve aranjesi ise
Metehan Köseoğlu imzalı olan “Hadi Sor” yüksek enerjisiyle bu yazın
sevilen şarkılarından biri olmaya aday. Ferit Çetinkaya
yönetmenliğinde Dolapdere Platolarında çekilen renkli klipte Sezer
oyunculuk yeteneğini de göstermiş oldu. Ebru Esin Macit
prodüktörlüğünde yeni kurulan Esse Müzik’in ilk sanatçısı olan
Sezer’in “Hadi Sor” adlı şarkısı ve klibi tüm dijital platformlardaki
yerini aldı.

 

sezer-01608.jpgsezer-(2).jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!30 Temmuz 2019 Salı 17:02
  • GÜNLÜK APARTLARA FUHUŞ OPERASYONU!30 Temmuz 2019 Salı 15:46
  • METROBÜS SAPIĞI YAKALANDI!30 Temmuz 2019 Salı 15:40
  • PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!30 Temmuz 2019 Salı 15:37
  • BAVULUN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU30 Temmuz 2019 Salı 15:32
  • PES DEDİRTTİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:26
  • "MODELLERDEN NEFRET EDİYORUM"30 Temmuz 2019 Salı 15:21
  • ÖZTÜRK ÖZEL'DEN YENİ PARTİ SİNYALİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:16
  • İFADESİ ORTAYA ÇIKTI30 Temmuz 2019 Salı 14:47
  • FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA!30 Temmuz 2019 Salı 14:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim