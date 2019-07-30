MÜZİK DÜNYASINA YENİ KAN!

İlk projesi “Hadi Sor” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmayahazırlanan Sezer, 10 yıldır devam eden sahne deneyimini artıkdinleyicileriyle buluşturmaya hazır.

Yıllardır hem şarkı söyleyen hem

de profesyonel anlamda gitar çalan Sezer, bundan sonra daha da geniş

kitlelere ulaşmak için büyük bir titizlikle ilk single projesini

hazırladı.

Sözleri Şebnem Gürbüz ve Berk Telkıvıran, beste ve aranjesi ise

Metehan Köseoğlu imzalı olan “Hadi Sor” yüksek enerjisiyle bu yazın

sevilen şarkılarından biri olmaya aday. Ferit Çetinkaya

yönetmenliğinde Dolapdere Platolarında çekilen renkli klipte Sezer

oyunculuk yeteneğini de göstermiş oldu. Ebru Esin Macit

prodüktörlüğünde yeni kurulan Esse Müzik’in ilk sanatçısı olan

Sezer’in “Hadi Sor” adlı şarkısı ve klibi tüm dijital platformlardaki

yerini aldı.