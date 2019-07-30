MÜZİK DÜNYASINA YENİ KAN!

Yıllardır hem şarkı söyleyen hem
de profesyonel anlamda gitar çalan Sezer, bundan sonra daha da geniş
kitlelere ulaşmak için büyük bir titizlikle ilk single projesini
hazırladı.
Sözleri Şebnem Gürbüz ve Berk Telkıvıran, beste ve aranjesi ise
Metehan Köseoğlu imzalı olan “Hadi Sor” yüksek enerjisiyle bu yazın
sevilen şarkılarından biri olmaya aday. Ferit Çetinkaya
yönetmenliğinde Dolapdere Platolarında çekilen renkli klipte Sezer
oyunculuk yeteneğini de göstermiş oldu. Ebru Esin Macit
prodüktörlüğünde yeni kurulan Esse Müzik’in ilk sanatçısı olan
Sezer’in “Hadi Sor” adlı şarkısı ve klibi tüm dijital platformlardaki
yerini aldı.