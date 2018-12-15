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Müziği bıraktı, onu seçti

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Müziği bıraktı, onu seçti
Geçtiğimiz yıllarda dağılan "Hepsi" müzik grubunun solisti Eren Bakıcı, köy hayatı yaşıyor.

Önceki akşam Nişantaşı City's AVM'de görüntülenene Eren Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra Bursa'da köy hayatı yaşadığını ve seramik işi yapmaya başladığını söyledi.

İşleri nedeniyle iki günlüğüne İstanbul'a geldiğini söyleyen Bakıcı, "Artık sakin bir hayat yaşamaya karar verdim. Yaklaşık iki yıldır sakin ve doğayla iç içe bir yaşantım var. Şarkı söylemek benim için bitti. Bizim grubun ömrü bu kadardı. Ruhsal olarak tatmin eden bir iş değil sahne işleri. o yüzden şarkı söylemeyi bıraktım. Şarkı söylemek benim ilgi alanımda değil." ifadelerini kullandı.

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