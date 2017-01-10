MÜTTEFİKLER SINIFTA KALDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere koalisyon ortaklarını eleştirdi.

ABD’nin FETÖ konusundaki tutumunu da eleştiren Erdoğan, “Yeni Başkan Trump’la karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEAŞ ile mücadelede müttefiklerin ve koalisyon ortaklarının sınıfta kaldığını belirtti. DEAŞ terörü üzerinden İslam düşmanlığı yapılmasının ateşle oynamak olduğunu dile getiren Erdoğan, ABD’yi terörle mücadele güçlü ve kararlı bir şekilde yanlarında görmek istediklerini vurguladı. ABD’nin FETÖ konusundaki tutumunu da eleştiren Erdoğan, “Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu, Amerika’da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?” dedi.

Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Büyükelçiler Konferansı için Ankara’ya gelen Türkiye’nin farklı ülkelerindeki büyükelçilerine verdiği yemekte şunları söyledi:

- 15 Temmuz TURNUSOL KAĞIDI OLDU: 15 Temmuz, nasıl içeride hainler ile Vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa, dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu Hadise, dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bize demokrasi dersi verenler zamana oynamış ve ‘bekle ve gör’ politikası uygulamışlar. Dayanışma mesajları ancak darbe teşebbüsü başarısız olunca gelmeye başlamıştır. Darbeciler maalesef kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılanıp kol kanat geriliyor. Sığınma hakkı, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken FETÖCÜ ve PKK’lı teröristlere altın tepside sunuluyor.

- DOST DEMEYE DİLİM VARMIYOR: Canını kurtarmak için bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. ‘Dost’ demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu, Amerika’da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir? Avrupa değerlerinin bu kadar ayaklar altına alınmasını düşünemiyorum. FETÖ ile mücadelede belli mesafeler kaydettik. Bu mücadele, uzun zaman ve mesai alacaktır ama biz asla pes etmeyecek, rehavete kapılmayacağız.

- DEAŞ ÜZERİNDEN İSLAM DÜŞMANLIĞI: Birileri ısrarla DEAŞ’ın terörü üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Kimi batılı siyasetçiler bu istismara sarılmış durumda. Avrupa’da insanlarımızın iş yerlerine ve ibadethanelerine saldırıyorlar. Bunun adı ateşle oynamaktır. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede Türk toplumu yalnız değildir.

- SINIFTA KALDILAR: Operasyonlarımız DEAŞ’a büyük zayiat verdi. Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda, maalesef müttefiklerimizin ve koalisyon odaklarının sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz.

- EYVALLAH DEMEYİZ: Dünya beşten büyüktür. Avrupa da Avrupa Birliği’nden büyüktür. Avrupa Birliği’nin tam üyelik sürecine verdiğimiz öncelik değişmemiştir. Avrupa Birliği halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir. Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adımlar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlıklarına, çifte standartlı politikalarına da, ‘eyvallah’ demeyiz. Çabalar, ancak karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa anlamlıdır.

- AB İPE UN SERMESİN: Avrupa Birliği’nin artık göç mutabakatı bağlamındaki taahhütlerini yerine getirmesi, ipe un sermekten vazgeçmesi gerekiyor. AB tarafından getirilen zirve önerisini olumlu buluyorum.

Trump yönetimine diyalog mesajı

ABD ile ilişkilerimiz hassas bir dönemden geçiyor. DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri’ni kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni Başkan Trump’ın 20 Ocak’ta görevi almasıyla özellikle birlikte karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum. Bilhassa bölgesel konularda Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum.

- ASTANA MESAJI: Rusya ve İran’la Moskova’da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Şu an devam eden ateşkes, kırılgan olmasına, pek çok ihlallerle karşılaşılmasına rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. Uzun bir dönemden sonra Suriye’de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.