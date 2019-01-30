Mutluluktan uçuyorum

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü sevgilisini öperken çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak kutladı.

Evlenecekleri konuşulan yapımcı Necati Kocabay ile oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yeşilçay, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ünlü oyuncu paylaşıma "İyi ki doğdun öpücüğü gelsin aşkıma” notunu düştü.