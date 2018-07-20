  • BIST 93.903
  • Altın 189,649
  • Dolar 4,7922
  • Euro 5,6110
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKıbrıs açıklarında facia!

Mutluluk Makyajı

»
Mutluluk Makyajı
Türkiye'nin kaş doktoru ve Ünlülerin Makyaj uzmanı olan Özkan Deniz büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

'Umut Eller' adını verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle kanserli hastalara, şehit yakınlarına ve maddi durumu olmayanlara ücretsiz makyaj yapan Ünlü make up Özkan Deniz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

"Dokunduğunuz her hayat, insanın özüne dönebilmesi için atılan büyük bir adımdır" ifadesiyle yola çıkan Özkan Deniz sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara mutluluk aşılamaya devam ediyor.

Umut Eller projesinden, Şehit yakınları, kanser hastalığıyla boğuşup kaşlarında dökülme problemi yaşayan bayanlar ve baylar yararlanabiliyor. Sosyetenin ünlü makyaj uzmanı olan Özkan Deniz aynı zamanda maddi durumu olmayanlara da ücretsiz bir şekilde makyaj hizmeti verdiğini açıkladı.

Ev hanımlarını da meslek sahibi yapan Özkan Deniz, müşterilerinin adına Lösev gibi kuruluşlara bağışlar yaparak onları şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal Sorumluluk projelerine devam edeceğini belirten Deniz, "Birinin hayatına yapmış olduğunuz ufak bir dokunuş, büyük umutların yeşermesine sebep olur" diyerek, insanları sevindirmeye devam edeceğini söyledi.

46d91773-dc9c-4588-aa92-b7643f73a7c6.jpgb45ed0b4-19e2-4147-b734-20b26b2bfecd-(1).jpg

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ege'yi İstanbul'a Taşıdılar!14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:29
  • 'Gençlerin yüzde 3,6'sı internet bağımlısı'07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:09
  • Meteoroloji, 'O' il için saat verdi!06 Ağustos 2017 Pazar 17:05
  • Uzmanlar bu yiyecekler hakkında uyardı!31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
  • Hastaneler için 'yapay zekalı' sistem geliştirdi31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:55
  • Düzenli alkol kullanımı diyabet riskini azaltıyor28 Temmuz 2017 Cuma 16:54
  • Yemeği koklamak da şişmanlatıyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:33
  • Türkiye'de ilk kez kanser hastasına akciğer nakli yapıldı30 Nisan 2017 Pazar 17:44
  • Dur, Düşün, Harekete Geç,12 Ekim 2016 Çarşamba 14:41
  • Tehlikeli oyun bu hale getirdi09 Haziran 2016 Perşembe 15:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim