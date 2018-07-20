Mutluluk Makyajı

Türkiye'nin kaş doktoru ve Ünlülerin Makyaj uzmanı olan Özkan Deniz büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

'Umut Eller' adını verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle kanserli hastalara, şehit yakınlarına ve maddi durumu olmayanlara ücretsiz makyaj yapan Ünlü make up Özkan Deniz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

"Dokunduğunuz her hayat, insanın özüne dönebilmesi için atılan büyük bir adımdır" ifadesiyle yola çıkan Özkan Deniz sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara mutluluk aşılamaya devam ediyor.

Umut Eller projesinden, Şehit yakınları, kanser hastalığıyla boğuşup kaşlarında dökülme problemi yaşayan bayanlar ve baylar yararlanabiliyor. Sosyetenin ünlü makyaj uzmanı olan Özkan Deniz aynı zamanda maddi durumu olmayanlara da ücretsiz bir şekilde makyaj hizmeti verdiğini açıkladı.

Ev hanımlarını da meslek sahibi yapan Özkan Deniz, müşterilerinin adına Lösev gibi kuruluşlara bağışlar yaparak onları şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal Sorumluluk projelerine devam edeceğini belirten Deniz, "Birinin hayatına yapmış olduğunuz ufak bir dokunuş, büyük umutların yeşermesine sebep olur" diyerek, insanları sevindirmeye devam edeceğini söyledi.