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mutlu yıllar Türkiye

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mutlu yıllar Türkiye
Yeni yıl'ın sağlık mutluluk huzur, yurtta ve tüm dünya da barış olması dileğiyle...

2019'da kadın cinayetleri2nin olmadığı, kardeş kavgalarının son bulduğu, savaşların olmadığı bir yıl olması dileğiyle mutlu yıllar.

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