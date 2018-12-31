2019'da kadın cinayetleri2nin olmadığı, kardeş kavgalarının son bulduğu, savaşların olmadığı bir yıl olması dileğiyle mutlu yıllar.
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- mutlu yıllar Türkiye
- Ünlüler yeni yılda nerede sahne alacak
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- Metoeroloji uyardı bu hafta....
- O ülkeler 2019'a girdi
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- 2018 beni olgunlaştırdı
mutlu yıllar Türkiye
Yeni yıl'ın sağlık mutluluk huzur, yurtta ve tüm dünya da barış olması dileğiyle...
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mutlu yıllar TürkiyeYeni yıl'ın sağlık mutluluk huzur, yurtta ve tüm dünya da barış olması dileğiyle...
Metoeroloji uyardı bu hafta....Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, bölgenin diğer yerlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ankara’da ise akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği belirtildi
O ülkeler 2019'a girdiDünya 2019'u karşılamaya hazırlanıyor. Bazı ülkeler yeni yıla merhaba demeye başladı.Bazı ülkeler yeni yıla merhaba dedi.
Müjdat gezen... "iktidara malzeme gerekiyor"Müjdat Gezen, Sözcü gazetesi hakkındaki 'FETÖ' davası ile Fox TV Ana Haber sunucusu ve Gazeteci Fatih Portakal hakkındaki soruşturmayı hatırlatarak, çok basit iktidara malzeme gerekiyor ifadelerini kullandı.
Oteller de yer kalmadıYabancıların yeni yıl tatili için bu yıl İstanbul'a gelişlerinde geçen yıllara göre yaşanan artışlar yolcu verilerine de yansıdı.
VİDEO GALERİ
- 18:24 - mutlu yıllar Türkiye
- 17:00 - Ünlüler yeni yılda nerede sahne alacak
- 16:21 - Cinsel tercihim...
- 15:53 - Metoeroloji uyardı bu hafta....
- 15:26 - O ülkeler 2019'a girdi
- 15:04 - Belçim dünyaca ünlü marka'nın yüzü oldu
- 14:44 - Müslüm'ü paylaşamadılar
- 14:07 - Bu kavga büyüyecek
- 13:40 - Müjdat gezen... "iktidara malzeme gerekiyor"
- 13:17 - Şeyma'nın nafakasına el mi konuluyor
- 12:59 - Metim Akpınar'dan adli kontrol hükümlerine itiraz
- 12:49 - Serel yereli den şok sözler... "yalan yok valla olmak isterdi"
- 12:29 - Ünlü çift boşanıyor mu?
- 12:04 - Oteller de yer kalmadı
- 11:44 - 2018 beni olgunlaştırdı
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